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Перенести День города требуют чиновники у депутатов Бердска. Культура против

17:38 04.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По такому пути пошел Новосибирск. Но в мегаполисе выступают профессионалы, а праздник в Бердске держится на самодеятельности, основа которой — дети. Дети летом отдыхают.

Перенести День города требуют чиновники у депутатов Бердска. Культура против
На День города 1 сентября 2018 года почти весь день лил дождь

Предложение о переносе даты празднования Дня города рассмотрели 3 февраля на заседании депутатского комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту в Бердске.

По словам председателя комитета по социальной политике Людмилы Чуркиной, предложение о переносе Дня города на летний период исходило от рабочей группы, в которую входили заместители главы города, начальник отдела культуры, депутаты.

— Наш комитет рассмотрел данное предложение. Все единогласно сказали «нет». Мы живем в Сибири, естественно, погодные условия могут быть разные, и в июне, в том числе. Июнь очень загруженный месяц — это пора сдачи экзаменов, выпускные. Наш основной ресурс на праздниках — это школьники, летом они отдыхают. У нас нет профессионалов в Бердске. Что нам сравниваться с Новосибирском? В Новосибирске профессиональные коллективы. У нас нет средств для приглашения таких профессиональных коллективов. Традиционно мы опираемся на самодеятельность. Она действительно загружена в это время. В свое время дата проведения Дня города была выверена. Мы считаем, что она была выбрана правильно. Нас, работников культуры, она устраивает. Наш комитет, однозначно, за сохранение даты проведения Дня города, — подчеркнула Людмила Чуркина.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров имеет свое мнение по поводу проведения дня рождения Бердска.

— Я сторонник проведения Дня города в более благоприятные погодные условия. По этому пути пошел Новосибирск. Перенесли дату с октября на июнь. Я тоже сторонник этого, потому что в сентябре часто бывает пересечение с 1 сентября, Днем знаний. И по погоде — то дождь, то холод. И тогда нет ощущения праздника. Дождя нет и то радуемся. Хочется прийти на День города с детьми, походить, поиграть, посидеть, посмотреть выставки. Когда на улице всего плюс 10 градусов, с детьми долго не нагуляешься. Час и все — нужно идти домой, — отметил Владимир Захаров.

Предложение о переносе Дня города будет обсуждаться на всех депутатских комитетах.

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От редакции

Вы хотели бы, чтобы День города проходил летом?

Аноним, 04 февраля 2020 11:57
Однозначно, надо переносить. Июль, начало августа - самое то.
аноним, 04 февраля 2020 13:29
Оставьте прежнюю дату,июнь тоже бывает холодным,под погоду не подстроимся.
Жители города, 04 февраля 2020 13:54
Не надо,июнь пора отпусков,экзаменов,выпускных вы ещё и день города сюда включить хотите?
Аноним, 04 февраля 2020 13:02
Культура против, потому что им в отпуск летом надо. На людей, детей, праздник им наплевать.
Аноним, 04 февраля 2020 14:14
А ничего, что культура летом как раз работает, готовя День города и другие мероприятия, которых на три месяца больше, чем за осень и зиму вместе взятых? А в отпуск идут в сентябре.
Аноним, 04 февраля 2020 14:16
Старшие дети летом готовятся к экзаменам и поступлению в ВУЗы, а младшие в лагерях или продленках. С кем праздновать в июне-июле?
Аноним, 04 февраля 2020 14:27
Вы не совсем понимаете принципы подготовки мероприятий. Мероприятия готовят ДО их проведения, соответственно если День города пройдет летом, то культура как раз будет свободна до начала подготовки к следующему мероприятию. А сейчас культура с июля готовит День города, чтобы в начале сентября его провести. Но совместно с культурой над Днем Города работают еще и образование, спорт, молодёжка и многие другие, которые в начале лета заняты над своими проектами.
Аноним, 04 февраля 2020 14:29
Ну, а с кем вы готовитесь к этому празднику, если дети в лагерях? Или без репетиций выпускаете?
К экзаменам в ВУЗ готовятся значительно раньше, а в начале августа уже проходит зачисление.
Аноним, 04 февраля 2020 14:47
Сейчас подготовка идет по такому принципу: после 9 мая дети готовятся к другим крупным мероприятиям (День защиты детей, День России, Городской выпускной и т.д.) в июне у них и так большой перегруз. Участвуют в июньских мероприятиях в основном средние и младшие группы, потому что старшие сдают экзамены или поступают. В июле все группы детей отдыхают в лагерях, дачах, с родителями в отпусках. В это время организаторы готовят сценарии, ведут переговоры с артистами из других городов (не детьми). В августе дети уже начинают репетиции, их можно увидеть на площади за две-три недели до праздника.
Аноним, 04 февраля 2020 14:52
"А сейчас культура с июля готовит День города, чтобы в начале сентября его провести"
Не рассказывайте сказки. Готовят "сани" еще зимой. И весной. А в августе перед началом праздника доготавливают. А в июне-июле как раз отпуск.
Аноним, 04 февраля 2020 13:06
Летом тоже часто дожди, грозы и плохая погода. В Искитиме вон в прошлом году тоже мокли под дождем на дне города в начале августа. А если погода хорошая, то людей на площади днем с огнем не сыщешь, так как все на пляжах.
Если уж и переносить, то на конец августа, чтобы поставить хорошую точку летнему отдыху.
Аноним, 04 февраля 2020 13:14
Года два-три назад переносили День защиты детей в Бердске с 1-го июня на 4-тое, потому-что перед началом праздника начался ливень и затопил всю сцену. Раз на раз не приходится.
Аноним, 04 февраля 2020 14:30
Я тоже считаю надо перенести, на никогда. Никогда вас устроит?
Аноним, 04 февраля 2020 14:46
Если честно явообще не вижу разницы. День города праздуют один день! В чем проблема то? Как буд то все дела надо побросать в день города и праздновать, праздновать, праздновать! У нас в Сибири снег может и летом пойти, а зимой дождь.
Ольга, 04 февраля 2020 16:44
Надо перенести на выходные раньше. Уже и дети в основном с отдыха вернутся и с Днём знаний совпадать не будет.
Ольга, 04 февраля 2020 16:45
И картошку ещё копать не начнут)
Аноним, 04 февраля 2020 16:46
Согласен! Это самый лучший вариант
Аноним, 04 февраля 2020 17:01
На новый год перенести
Иван, 04 февраля 2020 18:20
А если вообще не отмечать?! Что произойдёт?
Аноним, 04 февраля 2020 19:06
Не бухнёшь лишний раз. Зато побухтишь, что "чинуши лишили последней радости в этой жызни".
Аноним, 04 февраля 2020 19:22
НВР:
Да,конечно!

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