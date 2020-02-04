Перенести День города требуют чиновники у депутатов Бердска. Культура против

По такому пути пошел Новосибирск. Но в мегаполисе выступают профессионалы, а праздник в Бердске держится на самодеятельности, основа которой — дети. Дети летом отдыхают.

На День города 1 сентября 2018 года почти весь день лил дождь

Предложение о переносе даты празднования Дня города рассмотрели 3 февраля на заседании депутатского комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту в Бердске.

По словам председателя комитета по социальной политике Людмилы Чуркиной, предложение о переносе Дня города на летний период исходило от рабочей группы, в которую входили заместители главы города, начальник отдела культуры, депутаты.

— Наш комитет рассмотрел данное предложение. Все единогласно сказали «нет». Мы живем в Сибири, естественно, погодные условия могут быть разные, и в июне, в том числе. Июнь очень загруженный месяц — это пора сдачи экзаменов, выпускные. Наш основной ресурс на праздниках — это школьники, летом они отдыхают. У нас нет профессионалов в Бердске. Что нам сравниваться с Новосибирском? В Новосибирске профессиональные коллективы. У нас нет средств для приглашения таких профессиональных коллективов. Традиционно мы опираемся на самодеятельность. Она действительно загружена в это время. В свое время дата проведения Дня города была выверена. Мы считаем, что она была выбрана правильно. Нас, работников культуры, она устраивает. Наш комитет, однозначно, за сохранение даты проведения Дня города, — подчеркнула Людмила Чуркина.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров имеет свое мнение по поводу проведения дня рождения Бердска.

— Я сторонник проведения Дня города в более благоприятные погодные условия. По этому пути пошел Новосибирск. Перенесли дату с октября на июнь. Я тоже сторонник этого, потому что в сентябре часто бывает пересечение с 1 сентября, Днем знаний. И по погоде — то дождь, то холод. И тогда нет ощущения праздника. Дождя нет и то радуемся. Хочется прийти на День города с детьми, походить, поиграть, посидеть, посмотреть выставки. Когда на улице всего плюс 10 градусов, с детьми долго не нагуляешься. Час и все — нужно идти домой, — отметил Владимир Захаров.

Предложение о переносе Дня города будет обсуждаться на всех депутатских комитетах.