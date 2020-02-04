Эволокумаб и алирокумаб новейшие препараты для снижения холестерина

Многие не знают, что в 2015 году появились совершенно новые лекарства, снижающие холестерин гораздо эффективнее, чем статины

Об этих препаратах рассказывает кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

– Это препараты эволокумаб и алирокумаб. С их помощью удаётся добиться хорошего снижения холестерина у 70% больных. Это очень высокий показатель. Препараты вводят подкожно раз в 2 недели. В серьёзных исследованиях было продемонстрировано, что они достаточно безопасны. У них абсолютно новый механизм действия. Это так называемые таргетные препараты: они нацелены на конкретную мишень – особый фермент, играющий важную роль в обмене холестерина (у него сложное и длинное название, сокращённо его обозначают как PCSK9). Это не привычные нам синтетические лекарства, а моноклональные человеческие антитела, аналогичные тем, что продуцирует наша иммунная система. Связываясь с ферментом PCSK9, они блокируют его действие.

История открытия



Интересна история открытия препаратов. Учёные изучали людей, у которых холестерин очень низкий. Даже в пожилом возрасте уровень ЛПНП (это так называемый плохой холестерин) у них не более 1,5 ммоль/л, как у младенцев. Благодаря этому не развивается атеросклероз и очень редко бывают связанные с ним инфаркты и инсульты.

При сканировании генома у них обнаружили мутацию в гене, который участвует в уничтожении рецепторов для ЛПНП. Они связывают этот плохой холестерин, находящийся в крови, и пускают его на переработку в печень (см. инфографику). Если таких рецепторов много, холестерин из крови активно выводится и тем самым снижается риск атеросклероза. Если же рецепторов мало, наоборот, его больше остаётся в крови и он способствует развитию атеросклеротических бляшек. Разрушение этих рецепторов активирует уже известный вам фермент PCSK9. У людей с выявленной мутацией его очень мало и, следовательно, рецепторы почти не разрушаются и поэтому холестерин невысокий. Естественно, у учёных возник соблазн сделать лекарство, которое создавало бы такую же ситуацию, как и при этой мутации. Им это удалось.

Финансовая токсичность

Но в этой истории не всё так безоблачно. Врачи даже ввели новый термин «финансовая токсичность»: эти лекарства очень дороги. Ещё недавно месяц лечения ими стоил 53 тыс. руб. Сейчас цену удалось снизить до 35 тыс., но это всё равно очень дорого. Наше государство показало себя как социальное, и если такие препараты реально необходимы, большинству пациентов после прохождения специальных комиссий удаётся получить их бесплатно. Сегодня их назначают при очень высоком риске инфарктов или инсультов, если ­неэффективны статины или когда они противопоказаны из-за осложнений (поражение печени, боли в мышцах и т. д.). Я советую таким пациентам, особенно если у них уже были инфаркты и инсульты ранее, обратиться в районную больницу и пройти комиссию, чтобы получить лечение такими препаратами.

Показания для лечения ими гораздо шире, это закреплено в последних европейских рекомендациях по снижению холестерина. При такой стоимости обеспечить всех, кто нуждается, вряд ли сможет самое благополучное и социально ориентированное государство. Это проблема не только России, но и Евросоюза. Есть надежда, что через несколько лет она будет решена с помощью импортозамещения. В России есть компании, которые могут наладить выпуск таких лекарств. Они будут дешевле, но всё равно останутся дорогими. Поэтому, мне кажется, государство могло бы выделить средства на строительство заводов по производству этих и других современных биопрепаратов, которые используют в лечении тяжёлых заболеваний, чтобы удерживать их стоимость на более низком уровне. Это имеет огромное социальное значение.

Источник: АиФ