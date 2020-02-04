Имена задержанных за взятку следователей и адвокатов в Новосибирске назвали СМИ

Ведется расследование преступления

По сведениям „Ъ“, из след­ственных органов уволен начальник отдела СКР по Новосибирской области Юрий Лущенков, задержанный за взятку. Как указывается в деле, возбужденном по статье о взятке, полковник получил 500 тыс. руб. за информацию о доказательствах, собранных на организатора сети нелегальных казино. Взятка передавалась через адвокатов Олега Чижикова и Алексея Тишкевича, которые, по версии следствия, оценили свои посреднические услуги в 500 тыс. руб. каждый. Всех троих фигурантов дела суд отправил в СИЗО на два месяца.

Руководство СКР приняло решение об увольнении начальника отдела новосибирского регионального управления следкома полковника юстиции Юрия Лущенкова. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах. Какая именно формулировка указана в приказе об увольнении, выяснить не удалось. Полковник, а также два других фигуранта дела — адвокаты Олег Чижиков и Алексей Тишкевич — находятся в статусе подозреваемых по коррупционному делу, обвинение им не предъявлено.

Полковника Лущенкова задержали 30 января по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Вместе с ним также были задержаны господа Чижиков и Тишкевич — предполагаемые посредники в ее передаче (ст. 291.1). Все трое находились в разработке ФСБ. Их встречи, телефонные разговоры фиксировались и записывались. Взятка в размере 1,5 млн руб. была предложена за информацию об объеме доказательств, собранных следственными органами на организатора сети нелегальных казино. Причем руководителю отдела СКР якобы полагалась лишь треть взятки, оставшийся 1 млн руб., считают силовики, должны были разделить между собой адвокаты-посредники. Какой версии придерживаются фигуранты, неизвестно.

В субботу Железнодорожный райсуд рассмотрел ходатайство силовиков о заключении полковника Лущенкова, адвокатов Олега Чижикова и Алексея Тишкевича под стражу в СИЗО. Правоохранители просили провести слушания в закрытом для СМИ режиме в интересах сохранения тайны следствия, суд их в этом поддержал. Источники „Ъ“, знакомые с ходом расследования, рассказали, что силовики привели стандарт­ный набор оснований в пользу ареста: подозреваемые могут скрыться, уничтожить важные улики, которые помогут продвинуться в расследовании дела, а начальник отдела СКР Юрий Лущенков, чей стаж работы в правоохранительных органах превышает четверть века, — еще и попытаться использовать свои обширные связи, чтобы вмешаться в ход следствия. Защитники уверяли, что это всего лишь слова, которые не подтверждаются доказательствами. По их мнению, домашний арест смог бы обеспечить баланс интересов следствия и защиты. Суд удовлетворил прошение следствия, взяв подозреваемых под стражу на два месяца (до 31 марта). Адвокаты заявили, что намерены добиваться смягчения меры пресечения для своих клиентов.

Источник: Коммерсант