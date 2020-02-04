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Поющих и воняющих пассажиров предложили высаживать из электричек в России

13:45 04.02.2020 Фото: Vtambove.ru
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Также в Минтрансе предложили высаживать пассажиров, которые слушают громкую музыку.

Поющих и воняющих пассажиров предложили высаживать из электричек в России
Документ пока на рассмотрении

Минтранс России предлагает удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду, следует из проекта на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта РФ в 2013 году.
«Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — сказано в проекте.

Пункт правил в действующей редакции звучит так: пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.
«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Правильное предложение?

Андрей, 04 февраля 2020 13:52
Давно пора!
Организатор, 04 февраля 2020 14:37
НВР:
А кто за этим следить будет интересно?

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