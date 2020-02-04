Поющих и воняющих пассажиров предложили высаживать из электричек в России

Документ пока на рассмотрении

Минтранс России предлагает удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду, следует из проекта на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта РФ в 2013 году.

«Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — сказано в проекте.



Пункт правил в действующей редакции звучит так: пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений.

Источник: РИА Новости