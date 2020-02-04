Поющих и воняющих пассажиров предложили высаживать из электричек в России

Минтранс России предлагает удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду, следует из проекта на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта РФ в 2013 году.
«Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — сказано в проекте.
«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений.
Источник: РИА Новости
А кто за этим следить будет интересно?