1,5 триллиона попросил Минтруд на выплату маткапитала

Материнский капитал будут выплачивать за первого ребенка

Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах. Это следует из законопроекта, представленного на портале публикации проектов нормативных актов.

Речь идет о внесении поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Изначально на выплату материнского капитала на первого ребенка и последующих предусматривалось выделение более 945 млрд руб. Однако, согласно предложенным текущим изменениям, в 2020 году финансирование по статье «Охрана семьи и детства» может увеличиться до 428 млрд руб., в 2021-м — до 522 млрд руб., а в 2022-м — до 582 млрд.

Эта социальная программа рассчитана до 2021 года, однако в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 2026 года включительно. Президент также потребовал выплачивать материнский капитал и в случае появления первого ребенка в семье, увеличив размер выплаты до 616 тыс. руб. в случае появления двух детей в семье.

Минфин ранее оценил стоимость всех социальных мер, которые представил президент в ходе послания Федеральному собранию, в 4,128 трлн руб. в период до 2024 года. Основную часть средств — 3,77 трлн руб. — возьмет на себя федеральный бюджет. Еще 357,8 млрд руб. должны обеспечить бюджеты регионов, говорил глава ведомства Антон Силуанов.

Источник: РБК