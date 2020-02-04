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Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске

15:15 04.02.2020
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Директор «ГорСвета» Дмитрий Мышкин отметил, что в его ведомстве находится только освещение вдоль дорог на опорах. У руководства кофейни Discovery coffee, вдоль которой стоят плафонные фонари, не удалось узнать подробности.

Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
Стоит в наклон и может упасть фонарь на ул. Ленина в Бердске

Стоит в наклон фонарь на ул. Ленина в районе остановки «11 квартал» в Бердске. Как сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск» так он стоит уже много месяцев. Может ли он упасть на кого-то из прохожих — не ясно. Но жителям хотелось бы, чтобы такой красивый фонарь стоял прямо и не портил вид.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что фонарь не находится в ведомстве «ГорСвета». Директор ведомства Дмитрий Мышкин сказал, что он отвечает только за уличные фонари, которые стоят вдоль дорог.

— К нам эти фонари точно не относятся. Возможно, к рядом стоящему кафе, — отметил Мышкин 3 февраля.

Действительно фонари принадлежат кофейне Discovery coffee. Они стоят вдоль территории общепита. На телефоне менеджер не смогла связать с руководством. Она отметила, что фонари действительно принадлежат кафе.

— Управляющий у нас в командировке, а больше не с кем поговорить, — уточнила девушка.

«Курьер. Среда. Бердск» попросил передать руководству кафе о том, что жители просят починить фонарь. Ждем перемен.

Автор видео Алена Романцова.

Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
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