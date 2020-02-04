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Отравились угарным газом шесть человек в Сочи

14:45 04.02.2020 Фото: 1tulatv.ru
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Среди отравившихся трое детей, предварительная причина отравления — неисправный генератор.

Отравились угарным газом шесть человек в Сочи
Отравившихся срочно госпитализировали.

Шесть человек, включая троих детей, отравились угарным газом из-за неисправного генератора в частном доме в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сообщение о происшествии в поселке Лоо Лазаревского района Сочи поступило рано утром во вторник.
«В частном доме произошло отравление угарным газом шести человек, из них трое дети. Причина: предварительно не исправен генератор. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Сочи», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что происшествия такого характера участились. МЧС просит жителей обратить внимание на соблюдение техники безопасности.

Источник: РИА Новости

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