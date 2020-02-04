Отравились угарным газом шесть человек в Сочи

Шесть человек, включая троих детей, отравились угарным газом из-за неисправного генератора в частном доме в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сообщение о происшествии в поселке Лоо Лазаревского района Сочи поступило рано утром во вторник.
«В частном доме произошло отравление угарным газом шести человек, из них трое дети. Причина: предварительно не исправен генератор. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Сочи», — говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости