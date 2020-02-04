04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе

15:00 04.02.2020 Фото: Travel-wiki.ru
0

ЧП произошло с самолетом компании «Победа», по предварительным данным, никто не пострадал.

Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе
Рейс вылетит с задержкой 2 часа 50 минут

Воздушное судно авиакомпании «Победа» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта во вторник.

Инцидент произошел в 7:24 по местному времени (5:24 по Москве) 4 февраля. Лайнер, следовавший рейсом DP-436 в столичный аэропорт «Внуково», в момент разворота на торце ВПП выехал за пределы полосы краем основной правой стойки шасси, говорится в сообщении воздушной гавани.

Отмечается, что на борту находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира. Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании. Рейс вылетит с задержкой 2 часа 50 минут, до 8:00 по Москве. В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.

В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что «самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия». Отбуксированное на стоянку воздушное судно вылетит в Москву «после проведения стандартного технического регламента», говорится в пресс-релизе.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Попадали в ЧП на самолете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМожет упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
15:15 04-02-2020
Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
Эволокумаб и алирокумаб новейшие препараты для снижения холестерина
15:12 04-02-2020
Эволокумаб и алирокумаб новейшие препараты для снижения холестерина
Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин
15:08 04-02-2020
Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин
Напольные раковины – плюсы и минусы
15:02 04-02-2020
Напольные раковины – плюсы и минусы
12 продуктов - защитников сердца
15:01 04-02-2020
12 продуктов - защитников сердца
Характеристики мармолеума и коврового покрытия
15:01 04-02-2020
Характеристики мармолеума и коврового покрытия
Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе
15:00 04-02-2020
Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе
Где приобрести недвижимость в Севастополе
14:59 04-02-2020
Где приобрести недвижимость в Севастополе
Забеременела от 10-летнего: Торгует снимками УЗИ за подписчиков предприимчивая беременная в 13 лет школьница
14:52 04-02-2020
Забеременела от 10-летнего: Торгует снимками УЗИ за подписчиков предприимчивая беременная в 13 лет школьница
Бердск«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
14:50 04-02-2020
«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
galina_15