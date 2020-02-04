Изверг-отчим бьет по лицу плачущего сына во время приседаний и снимает это на видео

Ребенок получил травмы, видео стало в сети вирусным

РЕН ТВ стали известны травмы 5-летнего мальчика, которого жестоко наказывал отчим в Москве.

По некоторым данным, в воскресенье, 2 февраля, у маленького Азамата диагностировали ушиб мягких тканей и гематому губы, рану на верхней челюсти, а также у него выпал один зуб и оказались повреждены еще два. Экстренная госпитализация Азамату не потребовалась.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с издевательствами над мальчиком, которое вызвало общественный резонанс. На этих кадрах можно увидеть, как 38-летний Мурат наказывает своего пасынка Азамата – он заставляет плачущего ребенка приседать, бьет по лицу и грубо тянет за руки. Кадры были сделаны обеспокоенными родственниками. В соцсетях утверждается, что жена Мурата в курсе методов «воспитания» своего мужа и не препятствует им. Как пишут в соцсетях, семья, в которой воспитываются двое мальчиков, недавно переехала в Москву из Нальчика.

В ГСУ СК РФ по Москве начали проводить доследственнную проверку после публикации видео — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Источник: РЕН ТВ