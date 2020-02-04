12 продуктов — защитников сердца

Здоровый образ жизни может значительно снизить риск сердечного приступа. Центральную роль играет питание. Он должен быть средиземноморским или азиатским, в любом случае с большим количеством овощей, рыбы и хороших масел. 12 продуктов должны быть в верхней части меню.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Германии. Согласно исследованиям, 90% сердечных приступов и 80% всех инсультов можно было бы избежать благодаря постоянному здоровому образу жизни. В дополнение к воздержанию от табака, нормальному весу и регулярным физическим упражнениям, питание играет центральную роль. Недавнее исследование говорит: почти половина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связана с плохим питанием . В одной только Германии это будет 160 000 смертей в год из-за вредного для сердца поведения в еде.
Исследования в области питания продолжают пытаться определить точную долю отдельных продуктов в защите сердца. Потому что несомненно, что ряд продуктов положительно влияет на кровяное давление , липиды крови и воспаление в организме — все факторы, которые могут поставить сердце под угрозу. Вот двенадцать лучших продуктов для вашего сердца, результаты которых были научно доказаны:
Здоровая дюжина против сердечного приступа
1. Зеленые листовые овощи
Шпинат, мангольд, салат или капуста богаты минералами и витаминами, особенно витамином К. Он улучшает сосудистую функцию. Кроме того, содержащиеся нитраты доказали свою эффективность в снижении артериального давления. Оценка восьми исследований показала снижение сердечного риска на 16 процентов из-за обильного потребления зеленых овощей.
2. Цельное зерно
Содержащаяся в нем клетчатка снижает нежелательный холестерин ЛПНП. Это делает суда гибкими и проницаемыми. В метаанализе 45 исследований исследователи обнаружили, что три порции цельнозерновой пищи в день могут снизить риск сердечных заболеваний на 22 процента .
3. Ягоды
Упакованные с антиоксидантами, клубника, малина, ежевика или черника являются идеальной защитой сердца для перекусов. Различные исследования показали, что потребление ягод положительно влияет на артериальное давление, снижает уровень холестерина ЛПНП и воспалительные процессы.
4. Жирная рыба
Именно омега-3 жирные кислоты в лососе и других жирных рыбах защищают сердце от инфаркта. Они снижают кровяное давление и снижают уровень липидов в крови. Но это должно быть от двух до четырех блюд из рыбы в неделю. Хорошо изучен положительный эффект даже в капсулы рыбьего жира .
5. Орехи и миндаль
В частности, грецкие орехи являются источником полезных микроэлементов для мозга и сердца. Горстка каждый день может снизить сердечные факторы риска, такие как холестерин ЛПНП, высокое кровяное давление и окислительный стресс клетки .
В дополнение к ценным питательным веществам миндаль также содержит много клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот: «плохой» холестерин ЛПНП падает, «хороший» холестерин ЛПВП увеличивается . Это хорошо для проницаемых судов.
6. Бобовые
Фасоль, горох, чечевица полезны не только для сахара в крови и пищеварения, но и для сердца. Опять же, положительное влияние на уровень холестерина, кровяное давление и воспалительные процессы несет ответственность. Четыре порции бобовых в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов .
7. Оливковое масло
Масло лежит в основе средиземноморской диеты, которая, согласно ежегодному рейтингу диеты US News, считается самой здоровой диетой в мире.
В антиоксидантах и мононенасыщенные жирные кислоты оливкового защитить сердце. Исследования показали, что чем больше оливкового масла было включено в рацион испытуемых, тем ниже риск умереть от болезней сердца.
8. Помидоры
Там, где есть оливковое масло, помидоры не должны отсутствовать. Растительное вещество ликопин оказывает антиоксидантное действие и поэтому против скрытых воспалительных процессов в организме. Хороший запас ликопина способствует хорошему холестерину ЛПВП и снижает риск сердечных заболеваний.
9. Авокадо
Плод авокадо это угощение для сердца: за это отвечают мононенасыщенные жирные кислоты и высокое содержание калия. Потому что они обеспечивают здоровый уровень холестерина и кровяное давление.
10. Чеснок
Старое домашнее средство с интенсивным запахом от всех возможных проблем со здоровьем также оказалось мощной защитой сердца в научных исследованиях. Активный ингредиент аллицин снижает уровень холестерина, предотвращает образование тромбов и снижает артериальное давление, сравнимое с обычными лекарствами.
11. Зеленый чай
Долгоживущие японцы клянутся силой зеленого чая. Ускоряет сжигание жира и улучшает чувствительность к инсулину. Самое важное для сердца: зеленый чай предотвращает образование сосудистых отложений и снижает артериальное давление.
12. Темный шоколад
Шоколад с высоким содержанием какао обеспечивает здоровую закуску. Исследования показали, что потребление шоколада снижает риск кальцификации сосудов на 32 процента. У любителей шоколада также риск развития ишемической болезни сердца на 57% ниже, чем у людей, которые никогда не едят шоколад.
Держитесь подальше от фаст-фуда и чипсов.
Если вы затем ограничиваете потребление красного мяса и предпочитаете домашнюю птицу, редко едите готовые блюда и фаст-фуд и особенно избегаете транс-жиров (в картофеле фри, чипсах и других жареных продуктах), вы все делаете правильно, придерживаясь здоровой для сердца диеты.
Источник: focus.de