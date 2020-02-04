12 продуктов — защитников сердца

Здоровый образ жизни может значительно снизить риск сердечного приступа. Центральную роль играет питание. Он должен быть средиземноморским или азиатским, в любом случае с большим количеством овощей, рыбы и хороших масел. 12 продуктов должны быть в верхней части меню.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Германии. Согласно исследованиям, 90% сердечных приступов и 80% всех инсультов можно было бы избежать благодаря постоянному здоровому образу жизни. В дополнение к воздержанию от табака, нормальному весу и регулярным физическим упражнениям, питание играет центральную роль. Недавнее исследование говорит: почти половина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связана с плохим питанием . В одной только Германии это будет 160 000 смертей в год из-за вредного для сердца поведения в еде.

Исследования в области питания продолжают пытаться определить точную долю отдельных продуктов в защите сердца. Потому что несомненно, что ряд продуктов положительно влияет на кровяное давление , липиды крови и воспаление в организме — все факторы, которые могут поставить сердце под угрозу. Вот двенадцать лучших продуктов для вашего сердца, результаты которых были научно доказаны:

Здоровая дюжина против сердечного приступа

1. Зеленые листовые овощи

Шпинат, мангольд, салат или капуста богаты минералами и витаминами, особенно витамином К. Он улучшает сосудистую функцию. Кроме того, содержащиеся нитраты доказали свою эффективность в снижении артериального давления. Оценка восьми исследований показала снижение сердечного риска на 16 процентов из-за обильного потребления зеленых овощей.

2. Цельное зерно

Содержащаяся в нем клетчатка снижает нежелательный холестерин ЛПНП. Это делает суда гибкими и проницаемыми. В метаанализе 45 исследований исследователи обнаружили, что три порции цельнозерновой пищи в день могут снизить риск сердечных заболеваний на 22 процента .

3. Ягоды

Упакованные с антиоксидантами, клубника, малина, ежевика или черника являются идеальной защитой сердца для перекусов. Различные исследования показали, что потребление ягод положительно влияет на артериальное давление, снижает уровень холестерина ЛПНП и воспалительные процессы.

4. Жирная рыба

Именно омега-3 жирные кислоты в лососе и других жирных рыбах защищают сердце от инфаркта. Они снижают кровяное давление и снижают уровень липидов в крови. Но это должно быть от двух до четырех блюд из рыбы в неделю. Хорошо изучен положительный эффект даже в капсулы рыбьего жира .

5. Орехи и миндаль

В частности, грецкие орехи являются источником полезных микроэлементов для мозга и сердца. Горстка каждый день может снизить сердечные факторы риска, такие как холестерин ЛПНП, высокое кровяное давление и окислительный стресс клетки .

В дополнение к ценным питательным веществам миндаль также содержит много клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот: «плохой» холестерин ЛПНП падает, «хороший» холестерин ЛПВП увеличивается . Это хорошо для проницаемых судов.

6. Бобовые

Фасоль, горох, чечевица полезны не только для сахара в крови и пищеварения, но и для сердца. Опять же, положительное влияние на уровень холестерина, кровяное давление и воспалительные процессы несет ответственность. Четыре порции бобовых в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов .