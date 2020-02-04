Где приобрести недвижимость в Севастополе

У нее представлена недвижимость, которая расположена на Крымском полуострове. Это новостройки Севастополя. Она осуществляет возведение многоэтажных многоквартирных домов. При этом выступает в роли генерального инвестора, подрядчика и проектировщика. Компания также занимается строительством объектов социально-культурного, промышленного и военного назначения. Она также выполняет государственные заказы.

В штате компании работают специалисты с разным профильным образованием. Это опытные руководители, профессиональные проектировщики и архитекторы, инженеры и рабочие-строители, монтажники и отделочники. Высокая квалификация и опыт специалистов позволяет гарантировать высокий уровень производства строительных работ.

Основными объектами строительства являются социально-ориентированные проекты. Это жилые комплексы массовой застройки. Компания также возводит многоквартирные дома, при этом используется индивидуальное проектирование. Она строит и малоэтажные здания.

Преимущества

Разработка инвестиционного проекта для объекта строительства.

Возведение зданий и сооружений с прокладкой внешних и внутренних коммуникационных сетей и инженерных систем.

Благоустройство прилегающих к объекту строительства территорий.

Подготовка исходно-разрешительной документации.

Гарантирование правовой безопасности инвестиций клиентов.

У компании можно приобрести следующие виды недвижимости:

квартиры в многоквартирных домах;

коммерческую недвижимость;

недвижимость на объектах социальных проектов;

гаражи.

При проектировании жилой недвижимости компания особое внимание уделяет безопасности и надежности объекта. А также комфорту и удобству проживания людей. Каждое помещение, квартира, расположение и коммуникации продуманы и созданы для того, чтобы обеспечить человеку комфортное и безопасное проживание в надежном здании. Продумано и благоустройство прилегающих территорий (парковки, детские площадки и пр.)