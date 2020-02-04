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Характеристики мармолеума и коврового покрытия

15:01 04.02.2020
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Напольные покрытия представлены в большом разнообразии, и отличаются производителем, стоимостью, качеством, составом и прочими эксплуатационными характеристиками.

Характеристики мармолеума и коврового покрытия

При выборе покрытия необходимо обращать внимание на состав (натуральные или синтетические материалы), так как от этого зависит безопасность и целевое применение. Большой популярностью пользуется натуральный линолеум Forbo Marmoleum, который обладает целым рядом преимуществ.

Главные преимущества и применение мармолеума

Натуральный линолеум или мармолеум имеет ряд преимуществ, а именно:

  • гипоаллергенность;

  • натуральность;

  • высокое качество;

  • длительный срок службы;

  • противоскользящие и электростатические свойства;

  • огнестойкость;

  • теплопроводность;

  • широкая сфера применения;

  • экологически безопасный состав.

Натуральный линолеум широко используется не только в быту, но и офисах и производстве. В зависимости от типа помещения и интенсивности эксплуатации необходимо правильно подобрать толщину этого напольного покрытия, которая составляет от 2 до 4 мм.

В состав мармолеума входят только натуральные компоненты природного растительного происхождения (смола деревьев, льняное масло, известняк, древесная мука, красители органического происхождения и др.).

Основным компонентов является масло льна, которое обладает антибактериальными свойствами, поэтому покрытие экологически чистое и безопасное. Широко используется в детских комнатах, медицинских и оздоровительных учреждениях, гостиницах и т.д.

Какое ковровое покрытие лучше выбрать?

Перед тем, как купить ковровое покрытие, следует ознакомиться с его видами, характеристиками и особенностями применения. Ковролин представляет собой покрытие для пола, которое по внешнему виду напоминает ковер. Оно бывает разных видов и отличается характеристиками, технологией производства, износостойкости и целевым назначением.

Но в отличие от обычного ковра ковролин занимает не часть комнаты, а всю ее площадь (от одной стены до другой). Такое ковровое покрытие позволяет сделать интерьер более уютным и комфортным, теплым и уникальным благодаря большому разнообразию цветовой палитры.

Отличительными особенностями ковролина является многослойная структура, наличие жесткой подложки, возможность укрыть пол любой площади, хорошее сцепление с поверхностью пола, поэтому использование клеевых составов не требуется. Покрытие реализуется в рулонах разной длины и ширины, поэтому застелить пол в нестандартных помещениях не составит особого труда.

В зависимости от используемых материалов ковролин бывает натуральным (на основе войлока, джута, шерсти и др) и искусственным (акрил, полиамид, полипропилен, полиэстер и т.д.). По технологии изготовления различают иглопробивной, тканый, тафтинговый, флокированный ковролин. Популярные типы плетения: скролл, шегги, саксони, катлуп.

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