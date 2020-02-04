Трезвые переписчики без судимостей придут домой к жителям Бердска

На период переписи планируется привлечь 330 переписчиков старше 18 лет. Одной из проблем для них может стать отсутствие аншлагов на частных домах.

Население Бердска насчитывает свыше 104 тыс. человек

Перепись населения стартует в октябре 2020 года в Бердске. Она станет 12 по счету.

На территории города Бердска организована комиссия по проведению переписи и действует вплоть до окончания всех мероприятий, сообщила вице-мэр по экономике Жанна Шурова. Горадминистрация разработала и выпустила буклет по всероссийской переписи населения 2020 года, в котором отражены главные сведения о предстоящей переписи. Буклет распространяется по предприятиям, торговым центрам, аптечной сети.

В 2019 году было проведено пять заседаний рабочей группы, входящей в состав комиссии по подготовке ко всероссийской переписи. С 2020 года решили проводить заседания еженедельно.

В августе-сентябре 2019 года на территории города работали регистраторы. Инвентаризацией адресного хозяйства в период работы регистраторов охвачено порядка 8500 домов. Из них присутствуют аншлаги на всех многоквартирных домах. Отсутствие номерных знаков выявлено в 1780 домах индивидуальной жилой застройки. 212 аншлагов требуют замены. При повторной выборочной проверке на 79 домах аншлаги были установлены.

С декабря 2019 года дежурные по городу проверяют наличие аншлагов на домах в частном секторе. Собранная ими информация передается в административно-техническую инспекцию для работы с собственниками и принятию необходимых мер.

Сейчас формируется база данных участников переписной кампании в Бердске. Переписчиком может стать любой гражданин старше 18 лет, без вредных привычек, доброжелательный, коммуникабельный, ответственный. Желателен опыт работы в обследовании или соцопросах. Еще одно важное требование к переписчикам — отсутствие судимостей, отметила Шурова. Обращаться по вопросу трудоустройства можно уже сейчас в отдел государственной статистики по тел.: 2-34-88, 2-34-91.

По словам Жанны Шуровой, планируют набрать порядка 330 переписчиков. Сейчас решается вопрос, где будут размещаться стационарные переписчики.