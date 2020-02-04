Трезвые переписчики без судимостей придут домой к жителям Бердска

Перепись населения стартует в октябре 2020 года в Бердске. Она станет 12 по счету.
На территории города Бердска организована комиссия по проведению переписи и действует вплоть до окончания всех мероприятий, сообщила вице-мэр по экономике Жанна Шурова. Горадминистрация разработала и выпустила буклет по всероссийской переписи населения 2020 года, в котором отражены главные сведения о предстоящей переписи. Буклет распространяется по предприятиям, торговым центрам, аптечной сети.
В 2019 году было проведено пять заседаний рабочей группы, входящей в состав комиссии по подготовке ко всероссийской переписи. С 2020 года решили проводить заседания еженедельно.
В августе-сентябре 2019 года на территории города работали регистраторы. Инвентаризацией адресного хозяйства в период работы регистраторов охвачено порядка 8500 домов. Из них присутствуют аншлаги на всех многоквартирных домах. Отсутствие номерных знаков выявлено в 1780 домах индивидуальной жилой застройки. 212 аншлагов требуют замены. При повторной выборочной проверке на 79 домах аншлаги были установлены.
С декабря 2019 года дежурные по городу проверяют наличие аншлагов на домах в частном секторе. Собранная ими информация передается в административно-техническую инспекцию для работы с собственниками и принятию необходимых мер.
Сейчас формируется база данных участников переписной кампании в Бердске. Переписчиком может стать любой гражданин старше 18 лет, без вредных привычек, доброжелательный, коммуникабельный, ответственный. Желателен опыт работы в обследовании или соцопросах. Еще одно важное требование к переписчикам — отсутствие судимостей, отметила Шурова. Обращаться по вопросу трудоустройства можно уже сейчас в отдел государственной статистики по тел.: 2-34-88, 2-34-91.
По словам Жанны Шуровой, планируют набрать порядка 330 переписчиков. Сейчас решается вопрос, где будут размещаться стационарные переписчики.