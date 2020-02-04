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Напольные раковины – плюсы и минусы

15:02 04.02.2020
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Подбирая сантехническое оснащение для ванной комнаты – раковину – остановите свой выбор на напольной модели.

Напольные раковины – плюсы и минусы
Напольная раковина

Имея великолепный внешний вид и потрясающий функционал, она гарантированно станет тем «недостающим» звеном, который сможет восполнить даже самый тривиальный интерьер. Далее мы изложили подробную информацию о преимуществах и недостатках, которая поможет в полной мере сформировать полную картину о том, стоит или нет покупать напольную модель. Приятного ознакомления! Электронный каталог раковин на сайте https://www.kupatika.ru/.

Оглавление:

  1. Преимущества
  2. Недостатки
  3. Заключение

Преимущества

Покупка напольной раковины, как и любой другой модели, важный шаг, от которого зависит не только внешний вид всего помещения, но и дальнейшее удобство эксплуатации. Чтобы вам не пришлось долго рассматривать конструкцию к заказу, мы подготовили список «плюсов»!

  • Простота установки. Монтаж напольной раковины – дело нескольких минут. Всё, что требуется – подключить установку к водопроводной системе, строго соблюдая рекомендации, изложенные в инструкции из комплекта.
  • Легкость транспортировки. В любой момент вы можете переместить раковину в другое место или перевезти её вовсе. Так, меняя дом или квартиру, вы всегда сможете забрать напольную установку на новое место, осуществив монтаж по новой.
  • Широкий ассортимент форм. Отечественные и зарубежные производители предоставляют широкий ассортимент всевозможных форм. Всё, что нужно – грамотно подобрать тот вариант, который органично впишется в ваш интерьер.
  • Богатая цветовая палитра. Покупатель всегда может выбрать нужный ему оттенок, опираясь на индивидуальные предпочтения, а также стилевое оформление пространства. Так, среди доступных вариаций можно выделить: красный, розовый, «под мрамор», золотистый, серебристый, черный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, белый, бронзовый, фиолетовый и т.п.
  • Наличие грязеотталкивающего покрытия. Еще один фич, который придется по нраву эстетам и перфекционистам. Почти каждая модель, ввиду особенностей строения, имеет ряд покрытий, которые оказывают благоприятное воздействие при эксплуатации. Так, защитное покрытие предотвращает скопление грязи, а также упрощает процесс проведения клининга.
  • Разнообразие материалов. Решив приобрести что-то неординарное, вы всегда сможете выбрать подходящий вариант материала, а именно: из дерева, стекла, мраморной крошки, металла или керамики. Отметим, что некоторые разновидности имеют достаточно высокую себестоимость, а потому лучше рассчитывать на ваш бюджет.

Недостатки

Несмотря на большой список преимуществ, напольные раковины для ванны не лишены недостатков. Так, мы хотим обратить внимание на 4 аспекта, которые будут полезны к учету.

  • Большой вес. Осуществлять установку самостоятельно очень сложно, а потому мы настоятельно рекомендуем заказывать монтаж в компании или брать себе помощника для проведения работы.
  • Непрактичное использование пространства под раковиной. Конструкции достаточно габаритные, а потому мы советуем устанавливать их только в просторные комнаты. Подобное решение гарантированно поможет использовать каждый миллиметр пространства с максимальной пользой.
  • Некоторые модели невозможно разобрать. Большинство вариаций не подлежат ремонту, т.к. представляют собой монолитную конструкцию. Это означает одно – в случае поломки восстановить работу системы будет невозможно.
  • Ширина раковины до 50 см. Это связано со сложной в производстве конструкцией и весом изделия.
  • Высокая цена. Ещё один критерий, который является своеобразным минусом – не каждый покупатель может позволить себе подобное приобретение.

Заключение

Завершая повествование на тему преимуществ и недостатков напольных раковин, стоит отметить, что делать окончательный выбор – покупать подобную модель или нет – только вам. Для того чтобы покупка приносила исключительно положительные эмоции и радовала своим функционалом, просто оперируйте выше изложенными особенностями. Они гарантированно помогут осуществить грамотную покупку, способную служить не один год!

Мы надеемся, что статья была полезна для вас, и поможет совершить грамотную покупку.

Сайт, Купатика.ру

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