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14 тысяч человек ждут на «Лыжню России» в Новосибирской области. И в Бердске

16:30 04.02.2020 Фото: Министерство спорта Новосибирской области
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Мероприятие пройдет в субботу, 8 февраля, на лыжной базе «Метелица».

14 тысяч человек ждут на Лыжню России в Новосибирской области. И в Бердске
Награды «Лыжни России»

На встрече с журналистами были министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский и главный судья соревнований заслуженный тренер России Станислав Милославский. Они рассказали об особенностях спортивного праздника 2020 года.

– «Лыжня России» состоится в нашей стране уже в 38-й раз и за свою историю она превратилась в настоящий зимний фестиваль спорта, – подчеркнул Сергей Ахапов. – Здесь на самом деле нет проигравших. Каждый раз мы видим, с каким спортивным азартом, с каким удовольствием люди погружаются в эту атмосферу праздника, который проводится для всех – для профессиональных лыжников и любителей активного образа жизни, для детей и ветеранов, для горожан и селян. В этом году впервые праздник охватит практически всю область: лыжники выйдут на старт в 29 муниципальных районах и трёх городах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Предположительно, в гонке примет участие около 14 тысяч жителей области.

В областном центре «Лыжня России» будет проходить, как обычно, на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского (Академгородок). Программу соревнований составят массовые гонки на 5000 и 10000 метров, VIP-забег на 2020 метров (с участием представителей власти, руководителей предприятий и организаций, ветеранов спорта). Кроме того, впервые здесь будут организованы старты для самых юных спортсменов: дети 6–8 лет выйдут на дистанцию 500 метров.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

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