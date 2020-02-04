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Перенесшие инфаркты и инсульты пациенты будут в течение года получать бесплатные лекарства

17:10 04.02.2020 Фото: pixabay.com
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Минздрав утвердил список лекарств. Среди них — амиодарон, варфарин, эналаприл и другие.

Перенесшие инфаркты и инсульты пациенты будут в течение года получать бесплатные лекарства
Пациенты с заболеванием сердца получат лекарства бесплатно

Россияне, которые перенесли инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, острые сосудистые нарушения, а также операции на сердце, будут обеспечены бесплатными лекарствами в течение года. Минздрав утвердил их список. Среди них — амиодарон, варфарин, эналаприл и другие. В списке только непатентованные названия.
«Механизм отработан и уже начинает запускаться в действие. Средства предусмотрены», — пояснил «РГ» замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее такие пациенты получали бесплатные лекарства только в стационаре, а сейчас будут получать их и при амбулаторном лечении. Предусмотрено обеспечение через аптеки и через поликлиники.

«Различные варианты обеспечения бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях категорий больных, которые находятся под постоянным наблюдением, прорабатывались минздравом и экспертами давно, — поясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Модель обеспечения лекарствами пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции на сердце была в приоритете. Ее и воплощают».

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в более дальней перспективе нужно переходить к системе лекарственного страхования.

Источник: РГ

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