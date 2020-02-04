«Чтоб не сглазить»: Появится ярмарка на территории ТЦ «Колорлона» в Бердске

В ближайшее время в городе будут реализованы два крупных и долгосрочных инвестиционных проекта. Один из них расположится на химзаводской площадке.

Евгений Шестернин и Жанна Шурова рассказали о привлечении инвестиций в Бердск

О деятельности агенства инвестиционного развития и формировании условий для локализации и развития инвестиционных проектов рассказал общественникам, депутатам и власти Бердска заместитель директора департамента инфраструктурных проектов АО «АИР» Дмитрий Булгаков. Сегодня, 4 февраля, он приехал в Бердск, чтобы принять участие в заседании круглого стола «Инвестиционное развитие Бердска».

Однако депутата Бердска Елену Белову интересовал более глобальный вопрос для родного города: какие инвестиционные проекты планируется реализовать в Бердске в 2020 году?

— Создание ярмарочного пространства в проработке, это достаточно серьезный проект. И крупный проект с привлечением иностранных инвестиций, но на сегодняшний день я не могу разгласить более подробною информацию. Не для того, чтобы не сглазить, а потому что это конфиденциальная информация. Думаю, что в этом году у нас результаты уже будут по эти двум проектам, — ответил на вопрос народной избранницы Дмитрий Булгаков.

Но мэр Бердска Евгений Шестернин добавил — один проект находится в районе химзаводской площадки.

— Была встреча с представителем торгового центра «Колорлон», это по ярмарке. Это долгосрочный проект, который будет размещен на прилегающей территории к торговому центру. Другой проект тоже долгосрочный, но полномочий на предоставление информации у меня нет. Подтверждаю, что на уровне Новосибирской уровне и администрации этот проект обсуждается, находится в стадии расчета. Это достаточно крупный проект,- подчеркнул Евгений Анатольевич.

Уже понятно, что речь идет о производстве на заводе PepsiCo. Однако приглашенный на круглый стол собственник здания Александр Хамидуллин не смог приехать в Бердск, чтобы принять участие в инвестиционном совете.