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«Чтоб не сглазить»: Появится ярмарка на территории ТЦ «Колорлона» в Бердске

17:13 04.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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В ближайшее время в городе будут реализованы два крупных и долгосрочных инвестиционных проекта. Один из них расположится на химзаводской площадке.

Чтоб не сглазить: Появится ярмарка на территории ТЦ Колорлона в Бердске
Евгений Шестернин и Жанна Шурова рассказали о привлечении инвестиций в Бердск

О деятельности агенства инвестиционного развития и формировании условий для локализации и развития инвестиционных проектов рассказал общественникам, депутатам и власти Бердска заместитель директора департамента инфраструктурных проектов АО «АИР» Дмитрий Булгаков. Сегодня, 4 февраля, он приехал в Бердск, чтобы принять участие в заседании круглого стола «Инвестиционное развитие Бердска».

Однако депутата Бердска Елену Белову интересовал более глобальный вопрос для родного города: какие инвестиционные проекты планируется реализовать в Бердске в 2020 году?

— Создание ярмарочного пространства в проработке, это достаточно серьезный проект. И крупный проект с привлечением иностранных инвестиций, но на сегодняшний день я не могу разгласить более подробною информацию. Не для того, чтобы не сглазить, а потому что это конфиденциальная информация. Думаю, что в этом году у нас результаты уже будут по эти двум проектам, — ответил на вопрос народной избранницы Дмитрий Булгаков.

Но мэр Бердска Евгений Шестернин добавил — один проект находится в районе химзаводской площадки.

— Была встреча с представителем торгового центра «Колорлон», это по ярмарке. Это долгосрочный проект, который будет размещен на прилегающей территории к торговому центру. Другой проект тоже долгосрочный, но полномочий на предоставление информации у меня нет. Подтверждаю, что на уровне Новосибирской уровне и администрации этот проект обсуждается, находится в стадии расчета. Это достаточно крупный проект,- подчеркнул Евгений Анатольевич.

Уже понятно, что речь идет о производстве на заводе PepsiCo. Однако приглашенный на круглый стол собственник здания Александр Хамидуллин не смог приехать в Бердск, чтобы принять участие в инвестиционном совете.

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От редакции

Появятся рабочие места благодаря инвестпроектам в Бердске?

Аноним, 04 февраля 2020 18:26
Появится ярмарка на территории ТЦ «Колорлона» в Бердске это инвестиционные проекты в рамках проекта Академ 2.0?
Аноним, 04 февраля 2020 19:06
Кому на отшибе, почти у самой свалки, нужна ярмарка, для жителей Бердска? Я туда и все мои знакомые точно не попрёмся, делать нам больше нечего! В Бердске стало слишком мало пустых торговых центров? Я так не думаю! Там можно спортзалы смело открывать в этих полупустых двухэтажках.

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