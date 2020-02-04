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Масками спасаются от коронавируса работники вокзала под Бердском

16:38 04.02.2020 Фото: Читатель "Курьер. Среда. Бердск"
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По последним данным, от коронавируса в мире умерли более 400 человек, в Новосибирске госпитализировали девушку с подозрением на опасный вирус.

Масками спасаются от коронавируса работники вокзала под Бердском
Маски надели работники вокзалов

Работники вокзала «Сеятель надели маски для профилактики коронавируса.

«В пригородной кассе на станции «Сеятель» работники ходят в масках», — написали читатели в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги подтвердили, что все работники, которые контактируют с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

Причина дополнительного «оснащения» — профилактика коронавируса.

«Также на вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции», — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

«Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции», — также добавили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, от опасного коронавируса в мире умерли более 400 человек, число зараженных превысило 20 тысяч. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске госпитализировали девушку с подозрением на опасный коронавирус. Она изолирована в больнице от остальных пациентов. Медики ждут результаты анализов. В Бердске случаев коронавируса пока не выявлено.

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От редакции

Найдут коронавирус в Бердске?

Гость, 04 февраля 2020 17:04
Перепись холопов. Ведь народ у нас новая нефть и забывать об этом не стоит.
Аноним, 04 февраля 2020 18:55
Вот и помни, кто ты есть и чьих будешь.
Аноним, 04 февраля 2020 17:29
все больше подозреваю, что ситуация с вирусом - совпадение интересов условного запада, прежде всего сша и китайского " майдана". видимо какие то силы решили, что могут изменить мировой порядок без большой войны. т.е. посредством глобальной провокации...

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