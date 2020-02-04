Масками спасаются от коронавируса работники вокзала под Бердском

По последним данным, от коронавируса в мире умерли более 400 человек, в Новосибирске госпитализировали девушку с подозрением на опасный вирус.

Маски надели работники вокзалов

Работники вокзала «Сеятель надели маски для профилактики коронавируса.

«В пригородной кассе на станции «Сеятель» работники ходят в масках», — написали читатели в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги подтвердили, что все работники, которые контактируют с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

Причина дополнительного «оснащения» — профилактика коронавируса.

«Также на вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции», — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

«Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции», — также добавили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, от опасного коронавируса в мире умерли более 400 человек, число зараженных превысило 20 тысяч. Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске госпитализировали девушку с подозрением на опасный коронавирус. Она изолирована в больнице от остальных пациентов. Медики ждут результаты анализов. В Бердске случаев коронавируса пока не выявлено.