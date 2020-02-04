Под транспортную развязку размежуют землю у вокзала на трассе Р-256 в Бердске

Пока на ул. Вокзальной в Бердске сложная дорожная обстановка

Администрация Бердска приступила к проекту планировки территории примыкания к федеральной трасса Р-256 в районе железнодорожного вокзала. Земельные участки размежуют для строительства транспортной развязки у будущего вокзального комплекса.

Официально проект называется так: «Реконструкция примыканий к федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией на км 36+450 (слева) и км 36+630 (слева) от вокзального комплекса в г. Бердске».

Постановление о подготовке проекта планировки привокзальной территории глава Бердска Евгений Шестернин подписал сегодня, 4 февраля. Согласно документу в течение недели бердчане и юрлица могут представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в управление градостроительства мэрии по адресу: Бердск, улица М. Горького, 9, кабинет №36, контактный телефон 2-00-79, адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев, речь идет об участках земли на расстоянии 450 и 630 метров от 36-го километра трассы — слева по ходу движения на юг, то есть со стороны вокзала. По словам Каравайцева, эта земля принадлежит муниципалитету и автодору — до границы отвода железной дороги:

— Это территория вокруг вокзала. Вносить предложения — это требования закона. Может, у кого-то возникнет желание внести предложения, мы готовы посоветоваться, выслушать каждого.

Федор Васильевич акцентировал внимание на том, что пока создают проект планировки участка для того, чтобы позже на его основе делали проект по «организации дорожного движения». Другими словами дороги, новой транспортной развязки у вокзала, который в скором времени трансформируется в новый вокзальный комплекс. Не исключено, что в проект дороги заложат дополнительную полосу для выезда из города на трассу, о чем говорили чиновники и депутаты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже в 2020 году за 5 млн рублей сделают проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область. Реализация проекта позволит создать дополнительную полосу движения и ликвидировать пробки на трассе Р-256.

Разработать проект на реконструкцию примыкания с «Чуйским трактом» поручил губернатор Андрей Травников, сообщил руководитель управления капстроительства Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.

— Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, — отметил Антонов.

УКС будет позжу заниматься проектом по строительству дороги, а планировкой территории — градостроительное управление. О сроках создания проектов примыкания с трассой говорить преждевременно, заявил Каравайцев, поскольку, по его оценке, необходимо пройти ряд сложных процедур, согласований, экспертизы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. Впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.