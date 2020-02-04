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До смерти избила по голове опекун мальчика-сироту в Екатеринбурге

17:15 04.02.2020 Фото: Regnum.ru
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Женщина до последнего не признавала свою вину, теперь её дело рассмотрит суд.

До смерти избила по голове опекун мальчика сироту в Екатеринбурге
Мальчик погиб на месте

В Екатеринбурге будут судить женщину, обвиняемую в убийстве взятого из детдома ребенка. Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение.

«Женщина 1975 г. р. обвиняется по статьям „истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“, „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего“, „заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству“, „ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Женщина стала опекуном шестилетнего мальчика в 2017 году. По версии следствия, женщина и ее муж на протяжении полутора лет регулярно избивали ребенка. В одну из ночей в конце июля 2018 года женщина с мужем вновь начали избивать мальчика за непослушание, били по голове и туловищу. В итоге мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму. В ту же ночь он умер дома. В ходе предварительного расследования женщина не признала свою вину. Материалы дела в отношении ее мужа выделены в отдельное производство из-за его болезни.

Источник: URA.Ru

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