Рухнула из-за снега и чуть не придавила людей крыша дома в городе Обь

В частном доме нелегально проживали 10 человек, они успели выбежать, на месте работают спасатели.

На месте работают спасатели и сотрудники полиции

Пожарные и спасатели МЧС России ликвидируют последствия частичного обрушения кровли частного дома в городе Обь Новосибирской области. Пострадавших нет.

В 15:33 (вр.местн.) поступило сообщение о том, что в городе Обь на улице Заводская произошло проседание кровли кирпичного дома. На месте вызова было установлено, что ещё до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировалось 10 человек. Жильцы сообщили, что в доме находится газовый баллон и топится печь. Силами пожарно-спасательных подразделений помещение было проверено на наличие людей, баллон был эвакуирован, а печь затушена.

По уточненной информации стало известно, что в частном жилом доме частично обрушилась наружная стена и полностью просела кровля здания (предположительно из-за высокой снеговой нагрузки). Данный жилой дом не эксплуатировался и самостоятельно был заселен гражданами, личность которых устанавливается сотрудниками полиции.

На данный момент на месте работают оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, личный состав пожарно-спасательной части № 46, Аварийно-спасательная служба НСО, представители администрации города Обь и сотрудники полиции. Производится оценка конструкций на предмет исключения их дальнейшего обрушения.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области