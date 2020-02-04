В США откроет посольство Белоруссия в течение нескольких месяцев

В 2006 году США ввели санкции против некоторых белорусских граждан и организаций по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов».

Белоруссия закрыло свое посольство в США в 2008 году

Белоруссия в ближайшее время направит посла в США, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«(Это может произойти. — Прим. ред.) в течение нескольких месяцев, потому что требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования», — уточнил он.

В 2006 году США ввели санкции против некоторых белорусских граждан и организаций по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». В 2008-м стороны взаимно отозвали послов и сократили штаты дипмиссий. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные.

В 2015 году Вашингтон частично приостановил санкции и каждый год продлевал это решение. В 2019-м в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

В субботу госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Макеем. В частности, он заявил о прогрессе в сфере прав человека и демократии в республике, подчеркнув, что от дальнейшего прогресса в этой сфере зависит решение о возможности отмены санкций против Минска. При этом он сказал, что пока стороны не подошли к тому моменту, когда санкции могут быть полностью отменены.

Источник: РИА Новости