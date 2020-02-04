Не то блюдо сварила. Получила по губам от мужа. Обиделась и зарезала его ножом в грудь

Супруг умер до прибытия медиков, в ближайшее время женщину возьмут под стражу.

Задержана 52-летняя супруга потерпевшего.

2 февраля 2020 года вечером по месту жительства в городе Коряжме до приезда бригады скорой медицинской помощи скончался 54-летний мужчина, которому причинили ножевое ранение груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержана 52-летняя супруга потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что у них дома вместе с гостями употребляли спиртные напитки. Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Источник: Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу