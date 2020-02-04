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Беременеют малолетки по доброй воле в Сибири. Еще одна 15-летняя в Горно-Алтайске

17:31 04.02.2020 Фото: City-yaroslavl.ru
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Теперь фигурантом уголовного дела стал 18-летний юноша.

Беременеют малолетки по доброй воле в Сибири. Еще одна 15 летняя в Горно Алтайске
Девочка забеременела, парень пойдет под суд

Следователями следственного отдела по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, по факту полового сношения 18-летнего жителя республиканской столицы с 15-летней девочкой.

По версии следствия, в октябре 2019 года в городе Горно-Алтайске Республики Алтай 18-летний местный житель, испытывая сексуальное влечение к ранее знакомой 15-летней школьнице, заведомо зная, что она не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней добровольное половое сношение. О преступлении стало известно в связи с беременностью учащейся одной из городских школ.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Источник: СК по Республике Алтай

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От редакции

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Аноним, 04 февраля 2020 18:59
НВР:
У нас , в древности, это называлось по залёту, а теперь снова ребрендинг?

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