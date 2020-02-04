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Шашлыки не удались: разожгли огонь в «заброшке» на ул. Комсомольской №12 неизвестные в Бердске

18:05 04.02.2020, Алена Романцова Фото: Никиты Капралова
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Пожаром возгорание нельзя назвать, оно было небольшим. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степаненков уточнил, что пожарные выезжали на место, но горение в здании не подтвердилось.

Шашлыки не удались: разожгли огонь в заброшке на ул. Комсомольской №12 неизвестные в Бердске
Шашлыки в «заброшке» пытались пожарить неизвестные в Бердске

Хотели пожарить шашлыки неизвестные в заброшенном доме на ул. Комсомольская №12. Об этом сообщил подписчик группы в социальной сети ВКонтакте «Курьер. Среда. Бердск» Никита Капралов сегодня, 4 февраля. Он прислал фото с места происшествия. Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степаненков уточнил, что пожара в здании не было.

— Был вызов 4 февраля. Пожарные приехали, проверили. Но горение в здании не подтвердилось, — сказал Николай Анатольевич «Курьер. Среда. Бердск».

При этом читатели отметили, что небольшое возгорание в «заброшке» все же было, но пожаром его назвать было нельзя. Шашлыки неизвестным пожарить не удалось.

Шашлыки не удались: разожгли огонь в заброшке на ул. Комсомольской №12 неизвестные в Бердске

Пожарные выехали на вызов на ул. Комсомольскую №12 в Бердске, но пожара не обнаружили

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