Едут на станцию «Москва Рижская» пассажиры в электричке «Бердск-Новосибирск». Так говорит табло

Курьезную информацию показывает табло в электричке Бердска.
«Вот такая надпись на табло в электричке», — написали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатели.
На фотографии, присланной в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» видно, что табло, которое показывает актуальное время, дату и температуру, указана также станция «Москва Рижская».
Очевидно, что в надпись на табло новой электрички закралась ошибка. Почему её до сих пор не исправили? «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. На момент написания новости представитель перевозчика не ответ на запрос. Мы рассчитываем получить его в ближайшее время.
Станция Москва Рижская — грузовая станция 1-го класса Московской железной дороги в Москве, на ней же расположен знаменитый на всю страну Рижский вокзал. С неё отправляются три поезда дальнего следования, а также 20 поездов пригородного назначения.
Уже и помечтать нельзя?