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Едут на станцию «Москва Рижская» пассажиры в электричке «Бердск-Новосибирск». Так говорит табло

18:19 04.02.2020 Фото: читатель "Курьер.Среда. Бердск"
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Ошибку на табло в электричке, которая уже не один месяц курсирует мимо Бердска, до сих пор не могут исправить.

Едут на станцию Москва Рижская пассажиры в электричке «Бердск Новосибирск». Так говорит табло
Кроме того, часы на табличке показывают московское время

Курьезную информацию показывает табло в электричке Бердска.

«Вот такая надпись на табло в электричке», — написали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатели.

На фотографии, присланной в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» видно, что табло, которое показывает актуальное время, дату и температуру, указана также станция «Москва Рижская».

Очевидно, что в надпись на табло новой электрички закралась ошибка. Почему её до сих пор не исправили? «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. На момент написания новости представитель перевозчика не ответ на запрос. Мы рассчитываем получить его в ближайшее время.

Станция Москва Рижская — грузовая станция 1-го класса Московской железной дороги в Москве, на ней же расположен знаменитый на всю страну Рижский вокзал. С неё отправляются три поезда дальнего следования, а также 20 поездов пригородного назначения.

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От редакции

Видели надпись на табло в электричке?

Аноним, 04 февраля 2020 18:49
НВР:
Уже и помечтать нельзя?
аноним, 04 февраля 2020 19:18
Генетическая память,мы только донашиваем

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