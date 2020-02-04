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Путин: не связаны с продлением полномочий и продиктованы жизнью поправки в Конституцию

19:06 04.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент высказал мнение о том, что выборы главы государства должны проходить на альтернативной основе.

Путин: не связаны с продлением полномочий и продиктованы жизнью поправки в Конституцию
Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции были предложены им не для того, чтобы продлить полномочия президента, передает РИА Новости.

«Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин на встрече с представителями общественности.

По его словам, если всенародное голосование произойдет в обозначенные сроки, то это, по сути, — плебисцит, волеизъявление граждан. «Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления, это волеизъявления, были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути — это волеизъявление граждан страны», — пояснил президент.

«Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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