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Конверт с «сибирской язвой» подкинули в горбольницу Новосибирска

21:00 04.02.2020 Фото: Википедии
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Контактировавшего с ним человека изолировали. Доступ в клиническую больницу перекрыли. Конверт направили для исследования в лабораторию.

Конверт с сибирской язвой подкинули в горбольницу Новосибирска
Опасный конверт исследуют в лаборатории Роспотребнадзора

Конверт с надписью «Сибирская язва» обнаружили в административном корпусе новосибирской городской клинической больницы. Содержимое конверта отправлено на экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы минздрава Новосибирской области.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи. В некоторых случаях может привести к смерти.

«Сегодня в административном корпусе Городской клинической больницы № 12 был обнаружен конверт с надписью «Сибирская язва». Персонал больницы немедленно предпринял все меры, предписанные «Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений», — говорится в сообщении.

Персонал больницы сообщил об инциденте всем оперативным дежурным и перекрыл доступ на территорию учреждения. Прибывшие в течение пяти минут спецслужбы изолировали контактировавшего с предметом человека, провели с ним профилактические мероприятия.

Конверт доставлен в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты исследования его содержимого будут готовы в течение 12 часов. Больница в настоящее время работает в штатном режиме, передает ТАСС.

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