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К эпидемии коронавируса по всей России готовится Минздрав

21:15 04.02.2020 Фото: Википедии
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Вакцины от смертельного вируса пока нет. Уже определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане стран СНГ. Туда направляются медицинские работники. Пока эти площадки держатся в секрете.

К эпидемии коронавируса по всей России готовится Минздрав
На предотвращение смертей от коронавируса в РФ выделено 1,2 млрд руб.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.

«Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране — не можем прогнозировать», — сказал Краевой, выступая на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме во вторник.

Вместе с тем он отметил, что «это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции».

Краевой рассказал, что уже определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане стран СНГ. Туда направляются медицинские работники. Он не уточнил, где находится это место. Позднее он сообщил, что рассматриваются три площадки, окончательное решение может быть принято во вторник, передает «Интерфакс».

Замминистра также сообщил, что проводятся вебинары с регионами, с врачами по вопросам диагностики, маршрутизации, лечения, реабилитации пациентов, которые могут быть инфицированы новым коронавирусом.

Краевой отметил, что пока не разработана вакцина от коронавируса. «Действительно в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, это несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти», — сказал он.

По его словам, самое сложное — проверить вакцину, для чего требуется тестирование на клетках, мелких животных, необходимо провести доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования. «Но чтобы это сделать, необходим живой нативный (естественный, врожденный — ИФ) вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — подчеркнул Краевой.

Отвечая позднее на вопрос журналиста, он рассказал, что медики пытаются выделить штамм коронавируса из крови двух госпитализированных в РФ китайцев.

В декабре в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. В КНР число смертельных случаев увеличилось до 425, число заболевших превысило 20,4 тыс. Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран. В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

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