Переспала с 4 парнями и забеременела 20-летняя Тори Охеда из Флориды, кто отец не известно

Молодая девушка не знает кто отец будущего ребенка

Юная 20 — летняя Тори Охеда из Флориды любит сразу четырех парней. Они живут все вместе, большой и дружной семьей. Возлюбленные Тори — парни разного возраста: Марк (18 лет), Итан и Кристофер(22 года), Тревис (23 года).

Многие вокруг осуждают их полиаморную семью (отношения с несколькими партнерами одновременно), но девушка не обращает на это внимание. В феврале на свет должна появиться девочка, у которой будет сразу 4 папы. В будущем Тори хочет иметь еще детей, ведь в из семье 5 взрослых, которые отлично справятся с воспитанием малышей.

Полиаморная семья- семья с несколькими партнерами

Со своими возлюбленными девушка знакомилась постепенно, первого из них она встретила еще в школе, второго встретила неожиданно, но сразу влюбилась, они даже обручились. А вот третьего и четвертого партнера Тори встретила чуть позже, но так же не смогла отказать им.

Девушка советует своим мужчинам не зацикливаться только на ней, она готова принять в семью другую женщину, которая устроит всех партнеров. Тогда семья станет еще больше и крепче, 6 человек ведь лучше, чем 5.

Парни приходят к девушке строго по расписанию

Сейчас девушка говорит, что ей довольно сложно уделять внимание и дарить любовь сразу 4 мужчинам, она составила расписание, по которому они посещают ее. Все мужчины имеют свои отдельные комнаты в доме, но без ревности не обходится. Когда такое случается, все собираются за круглым столом и обсуждают сложившийся конфликт. После обсуждений, как правило, все встает на свои места.