Путин уволил за неуважение к людям, а не за коррупцию главу Чувашии

По словам президента, уважение к людям является необходимым требованием для чиновника любого уровня, Михаил Игнатьев этим не обладал. Глава государства назвал безобразием то, как глава республики заставлял подпрыгивать спасателя за ключами от пожарной машины.

Путин требует от подчиненных уважения к людям

Правоохранительные органы не имели претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, он был отправлен в отставку, так как не обладал чувством уважения к людям. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

«Нет, мне об этом ничего неизвестно, — ответил Путин на вопрос, были ли в отношении бывшего руководителя Чувашии подозрения в коррупции. — Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет».

Он рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По словам главы государства, для чиновника любого уровня — и муниципального, и регионального, и федерального — «есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, — это уважение к людям». «Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», — сказал президент.

«То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации (Чувашии) лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие», — сказал Путин. «Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все», — добавил президент.

Тему Игнатьева поднял один из участников встречи, который, взяв слово, предупредил, что у него достаточно острый вопрос, касающийся резонансной истории. «Жги!» — с улыбкой напутствовал молодого человека Путин, передает ТАСС.

В январе в интернете появилась видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Материал вызвал сильное общественное осуждение. До этого большой резонанс в СМИ получила информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». 28 января стало известно, что Игнатьев исключен из партии «Единая Россия». 29 января президент России отправил его в отставку в связи с утратой доверия.