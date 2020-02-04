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Плохо пахнешь — вон из электрички! Высаживать хотят также поющих и играющих на музыкальных инструментах

21:45 04.02.2020 Фото: Википедии
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Такие предложения внес Минтранс. Сейчас полицейские могут высадить из поезда пассажира, если он нарушает правила порядка при нахождении в транспорте и мешает спокойствию других пассажиров — без конкретики.

Плохо пахнешь вон из электрички! Высаживать хотят также поющих и играющих на музыкальных инструментах
Плохо пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство предлагает удалять из поездов пассажиров, которые мешают другим громкими звуками от электронных устройств, за игру на музыкальных инструментах и пение.

«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», – говорится в сообщении.

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он нарушает правила порядка при нахождении в транспорте и мешает спокойствию других пассажиров. Предложенные изменения конкретизируют данное положение.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов пригородного сообщения смогут покупать онлайн льготные и абонементные билеты до конца года. Онлайн-продажи будут доступны в приложении РЖД. Сейчас такие категории билетов в настоящее время можно оформить лишь в кассах, передает Москва24.

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От редакции

Чем могут вонять пассажиры?

Аноним, 04 февраля 2020 22:38
Штраф им, штраф! 150 тысяч!

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