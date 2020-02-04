36 банок икры похитил из магазина &#171;голодающий&#187; вор в Бердске
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36 банок икры похитил из магазина &#171;голодающий&#187; вор в Бердске

9:20:122/4/2020
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Полиция Бердска разыскивает молодого человека с большим аппетитом.


Кражи продуктов стали в последнее время просто бичом нашего города. По-прежнему наказуемым. В конце декабря в магазин сети «Магнит», расположенного на улице Лунная, зашёл молодой человек. Долго всматривался в полки холодильника, а потом без зазрения совести и не обращая внимания на бродящих рядом покупателей, стал активно складывать баночки с икрой к себе в сумку. А вошло туда ровно 36 банок икры разного уровня зернистости, цены и вкуса. Общая сумму «улова» составила 10 744 рубля.

Напомню, что аналогичное преступление было совершено в это же время в другом магазине — «Мария Ра», расположенном на улице Ленина, 136. Неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, прибрал к рукам набор продуктов и, не рассчитываясь, покинул магазин. Вор оказался весьма притязательным и его продуктовый набор стал весьма интересным: колбаса «Дымов Салями» (14 штук), «Дымов Праздничная» (2 штуки), «Черкизово Онежская» (4 штуки), а также несколько банок кофе и икры. Общая сумма составила 3 288 рублей.

Есть вероятность, что это один и тот же человек. На видео он также одет и носит такую же сумку через плечо.

Бердский отдел МВД России и руководство магазина просит опознать на видео молодого человека. Подозреваемый был одет в вязанную шапку тёмного цвета с белой эмблемой, куртку тёмного цвета, брюки и ботинки, на плече находилась чёрная мужская сумка.

Тех, кто опознал по видео молодого человека, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-983-306-3407 (дознаватель Коченовская Наталья Владимировна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.


Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 5 февраля 2020 10:04:27
    Колбасой это назвать трудно- борется человек за качество!
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