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Крысы обглодали 4 трупа за 3 дня в заброшенной войсковой части в Петербурге

22:00 04.02.2020 Фото: СКР
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На месте обнаружения покусанных тел следователи нашли канистру с темной жидкостью. Возможно, она стала причиной смерти четверых, скорее всего, бомжей. СК возбудил уголовное дело.

Крысы обглодали 4 трупа за 3 дня в заброшенной войсковой части в Петербурге
СК выясняет личности погибших

Четыре трупа найдены в Приморском районе Петербурга утром 3 февраля. Два мужчины и две женщины погибли в столовой заброшенной воинской части. Накануне в отдел полиции позвонил 47-летний неработающий мужчина и рассказал, что нашёл четыре бездыханных тела. Имена обнаружившему были знакомы.

На место тут же приехал патруль, через 20 минут к нему присоединилась следственно-оперативная группа. Трупы двух женщин и двух мужчин лежали среди ветоши, старых одеял и прочего хлама. Рядом валялась канистра с какой-то тёмной жидкостью, передает «Фонтанка». Признаков насильственной смерти на телах при первичном осмотре не увидели. По всей видимости, компания умерла около трёх дней назад, за это время останки уже успели стать добычей животных.

Гибель четырёх человек в заброшенной воинской части Приморского района стала уголовным делом, сообщает 4 февраля управление СК по Петербургу.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Внешних признаков насильственной смерти на трупах двух женщин и двух мужчин нет, лишь ссадины, характерные для образа жизни бездомных людей. Возможно, причина групповой смерти кроется именно в канистре. В СК по Петербургу отметили, что содержимое ёмкости было отправлено на экспертизу, как и тела умерших, которые, предположительно, обглодали крысы.

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