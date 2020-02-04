Сбившего 70-летнюю бабушку водителя в Бердске разыскивает ГИБДД региона

Авария произошла, по данным правоохранителей, 29 января, около 11 часов, на перекрёстке улиц Островского и Суворова.
Водитель автомобиля, к сожалению, пока неустановленного, отвёз пострадавшую пожилую женщину в больницу, после чего доставил её домой.
— Мужчина написал на бумажке пожилой бердчанке номер своего телефона и уехал, не поставив в известность о произошедшем сотрудников ГИБДД, — рассказал сайту «Свидетель» дежурный офицер ДПС второго полка ГИБДД. — И всё бы ничего, если бы бабушка не потеряла бумажку с телефоном своего «спасителя».
Как случилась «потеря», пожилая женщина правоохранителям не объяснила. У служителей закона остаётся надежда на добрую волю нарушителя ПДД или других очевидцев инцидента. Они попросили разместить соответствующий пост в социальных сетях сайта «Свидетель» с пожеланием к очевидцам и «виновнику торжества», то бишь наезда на бабушку, и просьбой откликнуться по телефону: 8-913-914-43-49.
Источник: svidetel24.info