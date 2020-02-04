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Убила новорожденного сына 40 ударами ножниц мать на Ставрополье

22:15 04.02.2020 Фото: Википедии
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Тело зверски убитого мальчика женщина завернула в пакет и положила в сумку, чтобы похоронить. Но поскольку она рожала дома, ее состояние резко ухудшилось. В больнице она все рассказала.

Убила новорожденного сына 40 ударами ножниц мать на Ставрополье
На Ставрополье мать зверски убила своего новорожденного сына

На Ставрополье 35-летнюю женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили во вторник, 4 февраля, в краевом управлении СКР.

По данным следствия, трагедия произошла днем 2 февраля 2020 года.

-Подозреваемая родила живого мальчика дома. После этого она не менее 40 раз ударила его ножницами в голову и тело. Затем женщина завернула тело в пакет и положила в сумку, чтобы позже самостоятельно захоронить. Однако ее состояние резко ухудшилось, и потребовалась госпитализация. В больнице она рассказала об убийстве,- рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование продолжается.

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