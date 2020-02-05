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Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

18:37 05.02.2020
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По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

График работы

Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье — выходной

с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Прогон 4р.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 5р. От 1 шт. до 50шт.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 4,5р. От 51 шт.
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15р. До 10Мб
Отправка/прием файлов по электронной почте От 3 файлов 30р.
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20р. До 10 Мб
Сканирование документов, фото Шт. 10р. До А4 формата
Запись файлов на флеш-карту Шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (формат А4) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) (Россия) 60р.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

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