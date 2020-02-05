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Белая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей Бердска

21:30 05.02.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Врач-нарколог Максим Сальников рассказал, что горожане пьют много алкоголя, потому что он не признан наркотиком на государственном уровне. Спиртного тонны в магазинах. Белая горячка и припадки могут закончиться летальным исходом.

Белая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей Бердска
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Сюжет: Алкоголизм
Белая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей Бердска

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В какой момент может посетить «белая горячка» и сколько надо выпить алкоголя, чтобы это случилось? Также спиртное может привести к эпилептическим припадкам, рассказывают врачи-наркологи. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает тему наркотиков и алкоголизма в Бердске в сюжете «Солевые». Напомним врач-нарколог Константин Фалалеев в интервью редакции «Курьер.Среда.Бердск» рассказал, в чем главная опасность «солей». Они включают механизм самоуничтожения. Большинство употребляющих эти вещества пробуют покончить с собой, наносят себе увечья. Также Фалалеев рассказывал, что Россия спивается — потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом жителям Бердска.

О «белой горячке» или алкогольном делирии «Курьер.Среда.Бердск» рассказал врач-нарколог Максим Сальников.

— Алкоголь занимает неоспоримое первое место в соотношении употребления наркотиков. Это касается не только Бердска, но и всей России. Связано это с тем, что во-первых, алкоголь на государственном уровне наркотиком не признан, во-вторых, легко доступен, в каждом магазине его в прямом смысле тонны. В-третьих, это привычка россиян — любой повод, будь-то радость или горе, или просто выходной, или отпуск, отмечать спиртным. Мы никого не осуждаем, но пора менять привычку систематического возлияния алкоголя, — сказал Сальников.

Врач-нарколог объяснил, что происходит с людьми, если много пить спиртного.

— Если говорить о людях, которые злоупотребляют спиртным, то у них много психических и физических проблем. Они имеют огромную зависимость от алкоголя, ни дня не могут без употребления. Они очень быстро деградируют, у них ухудшается память, нарушается элементарное логическое мышление, не говоря уже об образном, которое рисует тёмные и страшные образы. Все это, кстати, отражается и на внешнем виде алкоголиков. Они становятся похожи на приматов, в прямом смысле слова. Также людей злоупотребляющих алкоголем нередко посещают эпилептические судороги и алкогольный делирий («белая горячка»), — сказал врач.

Сальников рассказал, что «белая горячка» возникает, когда человек много и долго пьет алкоголь.

— Алкогольный делирий характерен тем, что человек полностью уходит в мир собственных галлюцинаций. Он вроде бы и не спит, но полностью отрешён от окружающей действительности и как бы «смотрит внутрь себя» и видит только те образы, которые создаёт его психика. Состояние тяжёлое, может длиться до 7-9 суток, хотя в среднем 3-5 дней. Нужно отметить, что если активно не лечить человека в этот период, то это может быть чревато летальным исходом. Чем чаще у человека случается белая горячка, тем он ближе к летальному исходу, — отметил Сальников.

Также врач-нарколог рассказа о природе припадков.

— Эпилептические припадки при длительных «запоях». Они основаны на возбуждении головного мозга. Это очень опасное состояние, которое также чревато летальным исходом, но в меньшей степени, чем алкогольный делирий. Нужно отметить, что случаи белой горячки и алкогольных припадков случаются у жителей довольно часто. Это отчасти связано не только с длительными «запоями», но и плохим качеством алкоголя, особенно ввозимого с азиатского региона Евразии. В заключение хочется пожелать гражданам быть благоразумными в плане количества и качества употребляемых спиртных напитков, — сказал Максим Сальников.

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От редакции

Вы выпиваете алкоголь?

Аноним, 04 февраля 2020 13:19
В заключение хочется пожелать гражданам быть благоразумными в плане количества и качества употребляемых спиртных напитков, — сказал Максим Сальников.

Сам походу в меру употребляет, качественный, медицинский спирт.
Аноним, 04 февраля 2020 13:55
НВР:
НЕТ!
Аноним, 04 февраля 2020 16:39
НВР:
Такой потребности нет совсем. Не вижу смысла себя травить добровольно.
Аноним, 05 февраля 2020 02:04
Ты прав! Ешь сосиски соком запивая!
Аноним, 05 февраля 2020 01:03
НВР: Да.
Вот японцы бухают каждый вечер и живут до ста лет, радиация?
Аноним, 05 февраля 2020 13:39
Ты ещё аборигенов Афганистана сюда переплети, мол курят гашиш, а плантации коки одни из самых больших в мире, вечная война в стране, уровень жизни тот же, что и у нас! Нечего, живут столько же сколько и мы,находятся на соседнем с нами месте рейтинге стран мира, есть чем гордиться ...

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