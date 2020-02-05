Воспитатели Бердска против мата: читайте Маяковского и считайте до десяти

Ольга Горбачева участвует в конкурсе «Воспитатель года- 2020»

3 февраля — Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой. Использование мата считается неприемлемым в обществе, литературе, средствах массовой информации. Но в обычной жизни употребление мата распространено. В театральных постановках и в кино актеры иногда выражаются нецензурно.

Режиссер из Бердска Роман Мотылюк считает, что маты отвратительны в искусстве. Поэтому он учит детей меньше употреблять слова-паразиты.

Воспитатели из Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск», как они относятся к нецензурной лексике.



Оксана Слажнева советует водить детей в театры и библиотеки

Анна Трубачева считает, что если хочется выругаться, нужно сосчитать до десяти

— Чтобы дети не употребляли бранные слова, взрослым нужно следить за своей речью и развиваться культурно. Посещать культурно-массовые мероприятия. Если чувствуете эмоциональный накал, посчитайте до трех, вспомните о приятном. Если рядом твой ребенок, подумайте, что можно поговорить по-другому — спокойно.— Проблема в том, что люди мало читают художественной литературы. Дети пусть читают Маршака и Маяковского. Взрослые повышают культурный уровень через добрую классику. Важно, чтобы родители уделяли детям внимание. Водите сыновей и дочек в театры, библиотеки.— Употребление нецензурной лексики зависит от уровня воспитания. Чтобы ребенок вырос культурным, начинать воспитывать малыша еще внутриутробно. Слушать спокойную музыку, читать добрую художественную литературу. Смотреть добрые передачи. Если чувствуете, что хочется выругаться, сосчитайте до десяти.