Воспитатели Бердска против мата: читайте Маяковского и считайте до десяти

3 февраля — Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой. Использование мата считается неприемлемым в обществе, литературе, средствах массовой информации. Но в обычной жизни употребление мата распространено. В театральных постановках и в кино актеры иногда выражаются нецензурно.
Режиссер из Бердска Роман Мотылюк считает, что маты отвратительны в искусстве. Поэтому он учит детей меньше употреблять слова-паразиты.
Воспитатели из Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск», как они относятся к нецензурной лексике.
— Чтобы дети не употребляли бранные слова, взрослым нужно следить за своей речью и развиваться культурно. Посещать культурно-массовые мероприятия. Если чувствуете эмоциональный накал, посчитайте до трех, вспомните о приятном. Если рядом твой ребенок, подумайте, что можно поговорить по-другому — спокойно.
Оксана Слажнева, воспитатель из детского сада «Сибирячок»
— Проблема в том, что люди мало читают художественной литературы. Дети пусть читают Маршака и Маяковского. Взрослые повышают культурный уровень через добрую классику. Важно, чтобы родители уделяли детям внимание. Водите сыновей и дочек в театры, библиотеки.
Анна Трубачева, воспитатель из детского сада «Белочка»
— Употребление нецензурной лексики зависит от уровня воспитания. Чтобы ребенок вырос культурным, начинать воспитывать малыша еще внутриутробно. Слушать спокойную музыку, читать добрую художественную литературу. Смотреть добрые передачи. Если чувствуете, что хочется выругаться, сосчитайте до десяти.
Рваньё слов, в "выкидышах" маяковского, стихами я их никогда не считал,уже вызывает только маты. Почему не Пушкина? Он, к стати, сам любил по материться даже в стихах!