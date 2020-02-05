"Рак захватывает мир: люди просто «доживают» до своего рака"

Внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, почему все больше людей заболевают онкологией в мире, и в России.

Рак молочной железы один из самых распространенных у женщин

Рост онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, и чем выше уровень жизни в стране, тем, как правило, этот показатель больше, заявил РБК генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, это, прежде всего, вызвано демографическими причинами и развитием науки и медицины в целом, благодаря чему диагностика рака становится все более точной и эффективной.

«Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком. Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак «помолодел». Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами и даже десятилетиями», — рассказал он.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов назвал информацию о том, что рак «молодеет» мифом. «Официальные эпидемиологические исследования не подтверждают информацию о том, что рак «молодеет». Люди вакцинированы и редко умирают от инфекционных болезней, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркты и инсульты успешно лечат в сосудистых центрах, от них люди тоже стали меньше умирать. Люди просто «доживают» до своего рака», — сказал он.

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить. «Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фаст-фуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», — добавил он.

По данным Титова, самые частые случаи рака, не только в России, но и в Европе и США — это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы. «Рак легкого — лидер по заболеваемости и смертности, потому что у нас в стране еще много курильщиков. Даже тем, кто бросил курить, нужно 15 лет, чтобы их организм полностью очистился и снизилась вероятность данного заболевания», — пояснил он.

Андрей Каприн сообщил, что чем раньше обнаружен рак, тем выше шансы на выздоровление. «Если рак обнаружен на ранних стадиях, доля вылечиваемых достигает более 90%, как, например, в случае с раком молочной или щитовидной железы», — подчеркнул он.

Он отметил, что в России особое в место в борьбе против рака занимает Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. «Он направлен на повышение качества диагностики, лечения и доступности онкологической помощи. Отдельной строкой выделено создание центров амбулаторной онкологической помощи в местах, удаленных от существующих онкодиспансеров и клиник. За год их было построено 141 ЦАОП, а всего до конца 2024 года их будет возведено 536. В них можно пройти ряд обследований и получить амбулаторную помощь», — уточнил он.

По данным ООН на 2018 год, число людей, проживших после лечения пять лет и более, достигло 43,8 млн человек. «Это очень обнадеживающий факт. Сейчас мы очень много знаем о природе этого заболевания и разработали много технологий и лекарств по борьбе с ним», — прокомментировал статистику Каприн.

Источник: РБК