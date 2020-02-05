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Прозрел слепой мужчина после страшной аварии

11:30 05.02.2020 Фото: Madura.tribunnews.com
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Сейчас мужчина устроился на работу охранником в больницу, где его оперировали.

Прозрел слепой мужчина после страшной аварии

Точную причину возвращения зрения к Гораю медики не могут выяснить

Житель польского города Гожув-Велькопольски прозрел после того, как его сбила машина. В издании Lad Bible сообщили, что Януш Горай потерял зрение в юности после сильного приступа аллергии. Он ослеп на левый глаз, а правым мог частично видеть свет.

В 2018 году мужчина переходил дорогу, когда его сбила машина. Пострадавшего с переломами доставили в больницу, где прооперировали.

Пресс-секретарь больницы Агнешка Вишневска заявила местным СМИ, что в то время врачи не обратили внимания на слепоту пациента из-за тяжести его состояния. Когда мужчина пошел на поправку, выяснилось, что к нему вернулось зрение.

«Его зрение улучшилось в течение двух недель. Мы не знаем наверняка, почему. Возможно, это произошло из-за комбинации лекарств, которые он получал в больнице», — отметила Вишневска.

Точную причину возвращения зрения к Гораю медики не могут выяснить, поскольку пациент отказался принимать участие в исследованиях.

Сейчас мужчина устроился на работу охранником в больницу, где его оперировали.

Источник: РЕН ТВ

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