Прозрел слепой мужчина после страшной аварии

Житель польского города Гожув-Велькопольски прозрел после того, как его сбила машина. В издании Lad Bible сообщили, что Януш Горай потерял зрение в юности после сильного приступа аллергии. Он ослеп на левый глаз, а правым мог частично видеть свет.
В 2018 году мужчина переходил дорогу, когда его сбила машина. Пострадавшего с переломами доставили в больницу, где прооперировали.
Пресс-секретарь больницы Агнешка Вишневска заявила местным СМИ, что в то время врачи не обратили внимания на слепоту пациента из-за тяжести его состояния. Когда мужчина пошел на поправку, выяснилось, что к нему вернулось зрение.
«Его зрение улучшилось в течение двух недель. Мы не знаем наверняка, почему. Возможно, это произошло из-за комбинации лекарств, которые он получал в больнице», — отметила Вишневска.
Точную причину возвращения зрения к Гораю медики не могут выяснить, поскольку пациент отказался принимать участие в исследованиях.
Сейчас мужчина устроился на работу охранником в больницу, где его оперировали.
Источник: РЕН ТВ