Покупать места в самолетах для котов заставят россиян

О перевозке животных в самолетах задумались после гибели котиков на рейсе

Животным, которых перевозят в самолетах, предлагают покупать билеты на соседние кресла с их владельцами. С таким предложением к Минтрансу обратился глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Как объяснил «Известиям» депутат, в этом случае можно уйти от ограничений веса питомцев, сейчас лимитированного 8 кг. В министерстве заявили, что готовят предложения по совершенствованию информирования граждан об условиях перевозок животных. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают целесообразным введение такой практики авиакомпаниями.

Кот — не багаж

Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, обращение депутатов с просьбой пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных авиакомпаниями он уже направил в Минтранс России.

— Мы рекомендовали сделать эту перевозку гибче, — пояснил парламентарий. — Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 кг, как это уже сделано в других странах мира. Что такое разрешенные сегодня 8 кг с учетом самой переноски? Во-вторых, нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации. В итоге это позволит вообще отойти от ограниченного веса животного.

Кроме того, в отдельных случаях нужно предусмотреть для питомца (тут речь идет о собаках) возможность лететь в ногах у хозяина, считает депутат.

— В ряде авиакомпаний это уже применяется — например, в отношении собак-поводырей. И мне непонятно, почему нельзя ввести еще ряд исключений. Например, для животного, которое из-за определенных его особенностей нельзя перевозить в багажном отсеке — скажем, по состоянию здоровья или в силу возраста. Я предлагаю пообсуждать эти вопросы, а авиакомпаниям пойти навстречу потребителям, ведь это их прибыль, — подчеркнул Владимир Бурматов.

По его словам, подготовку предложений для Минтранса он начал после нашумевшего случая с котом Виктором, хозяин которого при перелете из Москвы во Владивосток при взвешивании подменил своего любимца животным меньшего размера, чтобы не сдавать его в багаж. Но катализатором послужила гибель двух котов во время перелета из Нью-Йорка в Москву.

— Сколько еще нужно смертей и скандалов, чтобы пойти навстречу людям и начать что-то менять? — задается вопросом Владимир Бурматов.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке министерства.

— В настоящее время авиакомпании по итогам заседания рабочей группы готовят предложения по совершенствованию информирования граждан об условиях перевозок животных, отражению в правилах перевозки важных условий, качественных характеристик переносок для животных, порядка принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров. В правилах должна быть учтена мировая практика и положения документов IATA (Международная организация, устанавливающая правила и процедуры для авиаперевозчиков) в области перевозок животных, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

В авиакомпаниях оперативный комментарий по предложениям Бурматова предоставить не смогли. Однако ранее в «Аэрофлоте» сообщали о готовности пересмотреть действующие правила перевозки животных с учетом предложений пассажиров.

Проблема в людях

Как сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, тема, поднятая Владимиром Бурматовым, «очень важная и заслуживает обсуждения и решения».

— Проблема безопасной перевозки животных в самолетах, безусловно, существует. Но, если честно, сейчас я не представляю, как ее можно решить. Даже если поднять допустимый вес с 8 до 10 кг, не все животные подпадут под эти параметры. Получается, эта мера всё равно будет избирательной, — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, тема требует проработки и в ближайшее время ее необходимо обсудить с Минтрансом.

— Мы находимся в постоянном контакте с министерством, проводятся регулярные встречи, а на каждом заседании комитета присутствует статс-секретарь министра транспорта, — отметил Александр Старовойтов.

В Общероссийском объединении пассажиров также сформировали ряд предложений, которые представители ООП намерены озвучить 5 февраля на круглом столе по данной теме.

Сейчас в поездах обозначаются места, где можно ехать с животными. Общественники считают, что такую практику целесообразно предложить авиакомпаниям. Люди с аллергией и непереносимостью животных в таком случае могли бы, например, выбрать места в начале салона, заявил «Известиям» глава организации Илья Зотов. В дополнение можно подумать и над введением возможности выкупа соседнего кресла для провоза переноски с домашним животным.

Также в законодательстве необходимо прописать ответственность авиакомпаний за гибель домашних животных, подчеркнули в ООП.

А вот авиаэксперт Роман Гусаров считает, что причиной возникновения проблемы является человеческий фактор — качество работы служб авиакомпаний и аэропортов.

— На мой взгляд, ничего менять в правилах не надо. Необходимо просто более серьезно наказывать тех, кто допускает гибель животных во время перелета, — пояснил он «Известиям». — Нужно, чтобы последним случаем их гибели занялась прокуратура и Следственный комитет и серьезно наказали виновных. А то сегодня все рассуждают так: «Ну подумаешь, коты умерли».

При этом эксперт подчеркнул, что если пассажир, например, является хозяином огромного дога, он всё равно не сможет везти его в клетке, разместив ее на сиденье рядом. Клетку с животным придется сдать и ее могут повредить во время полета — поэтому дело всё-таки в людях, а не в правилах, убежден он.

Источник: Известия