Выступит на первенстве России борец Иван Евдокимов из Бердска

Спортсмен и его тренер

С 1 по 2 февраля в г. Абакане проходило первенство Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе, среди юношей до 18 лет.

В составе Новосибирской области, выступали 2 Берчанина: Сергей Горбунов и Иван Евдокимов. Последний завоевал бронзу в весовой категории до 42 кг. и получил путевку на первенство России в г. Магас, что в Ингушетии. Также Иван выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Тренер спортсмена Алексей Зарецкий.