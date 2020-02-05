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Выступит на первенстве России борец Иван Евдокимов из Бердска

12:00 05.02.2020 Фото: предоставлено тренером
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Спортсмен завоевал бронзу в весовой категории до 42 кг. на первенстве Сибирского Федерального округа.

Выступит на первенстве России борец Иван Евдокимов из Бердска
Спортсмен и его тренер

С 1 по 2 февраля в г. Абакане проходило первенство Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе, среди юношей до 18 лет.
В составе Новосибирской области, выступали 2 Берчанина: Сергей Горбунов и Иван Евдокимов. Последний завоевал бронзу в весовой категории до 42 кг. и получил путевку на первенство России в г. Магас, что в Ингушетии. Также Иван выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Тренер спортсмена Алексей Зарецкий.

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