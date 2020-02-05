«Деловые отношения»: 50 млн рублей должен перевозчику мусора «Эко-Сервис» регоператор «Экология-Новосибирск» в Бердске

Регоператор заявил, что работает с партнерами на принципах взаимного уважения и доверия. Перевозчик отмечает, что последние выплаты были в конце прошлого года. Директор «Эко-Сервиса» Жанна Теличко понимает, что они оказывают важную социальную услугу.

Общая сумма долга «Экологии-Новосибирск» перед перевозчиками – более 400 миллионов рублей

50 млн рублей должен региональный оператор «Экология-Новосибирск» перевозчику мусора «Эко-Сервис» в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель компании-подрядчика Жанна Теличко. Напомним, в конце 2019 года в Бердске не был выбран перевозчик. «Эко-Сервис» заключили договор накануне наступления нового года 31 декабря. Также напомним, четверть жителей не платят за вывоз мусора в начале года в Бердске. Основной причиной долгов перед компаниями «Экология-Новосибирск» называла низкий сбор оплаты за перевозку ТКО.

— Нам должны больше 50 млн рублей. Точную цифру пока сказать не могу, сейчас мы ведем сверку по прошлому году. Как только мы это сделаем, будет известна точная сумма, — сказала Жанна Владимировна 5 февраля.

На вопрос, когда были последние выплаты за работу, Жанна Теличко сказала, что это было в конце прошлого года. И ответила, какой у них настрой на работу.

— Платят понемногу. Настрой у нас рабочий — мы понимаем, что мы оказываем социально-важную услугу, — отметила Жанна Владимировна.

«Курьер. Среда. Бердск» узнал у директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, какую именно сумму они остаются должны перевозчику Бердска. В ответе не прозвучало никаких цифр. Она только отметила, что взаимоотношения с подрядчиками строятся на взаимоуважении.

— Погашение задолженности перед операторами по транспортированию ТКО производится за счет средств, собранных за оказанные услуги по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам. Отношения ООО «Экология-Новосибирск» с контрагентами и деловыми партнерами строятся на принципах взаимного уважения и доверия, а также на основе соблюдения законодательства, внутренних регламентирующих документов, норм и правил деловой этики. В своей деятельности ООО «Экология-Новосибирск» стремится к партнерству, честной, свободной и открытой конкуренции, — сказала Анисимова.

Также руководитель регионального оператора уточнила, что все споры и разногласия, возникшие в связи с его исполнением договоров, стороны должны решить путем переговоров. Если согласие не достигнуто, споры разрешаются в судебном порядке.

Отметим, что по данным сайта «Весь Искитим» «Экология-Новосибирск» остаются также должны бывшему перевозчику Искитима компании «ЭКО-ЛАЙН» около 30 млн рублей. Экс-подрядчик из соседнего города подал иск в суд на регоператора.