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42 скелета с завязанными руками нашли строители в Великобритании

12:15 05.02.2020 Фото: Yandex.kz
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Останки были обнаружены еще в декабре при строительстве квартир для пенсионеров в местечке Милтон-Кейнс.

42 скелета с завязанными руками нашли строители в Великобритании
Находка может датироваться англосаксонскими временами.

Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.

Останки были обнаружены еще в декабре при строительстве квартир для пенсионеров в местечке Милтон-Кейнс. Скелеты находились в неглубоких могилах.

Археологи сообщили, что пока что не имеют полных данных, чтобы идентифицировать останки и определить их происхождение.

Как заявил местному изданию MK Citizen член окружного совета Робин Стачбери, находка может датироваться англосаксонскими временами.

«Тогда были массовые убийства в Букингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны. Связанные за спиной руки указывают на то, что люди были заключенными. Не исключено, что это были повешенные преступники», — заявил чиновник.

В ноябре 2019 года в американском городе Тампа в штате Флорида под зданием местной школы было обнаружено массовое захоронение.

На глубине от одного до полутора метров были найдены примерно 145 могил. По предварительным данным, погребение могло быть частью местного Риджвудского кладбища, на котором хоронили бедняков и афроамериканцев.

Источник: РБК

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