В воздушные шарики прятали 2 килограмма амфетамина наркодельцы в Новосибирске

Теперь паре грозит длительный тюремный срок

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории Новосибирска.

В состав группы входили 25-летний мужчина и его 24-летняя сожительница, проживающие в Центральном районе. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» у дома по улице Ипподромской. На территории, прилегающей к дому, полицейские обнаружили и изъяли несколько тайников-закладок, сооруженных задержанными, в которых находилось наркотическое средство мефедрон общей массой около 1 грамма.

При обыске в квартире, которую фигуранты использовали для хранения и фасовки наркотиков, оперативники обнаружили и изъяли более 1830 граммов N-метилэфедрона, свыше 110 граммов мефедрона, 0,64 грамма гашиша, а также весы и упаковочные материалы. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 1940 граммов.

Как установили сотрудники полиции, задержанные приобретали партии наркотических средств, затем расфасовывали их на более мелкие дозы, используя в качестве упаковки воздушные шары, и сбывали через тайники-закладки в различных районах города.

По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч . 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотических средств в Новосибирск.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области