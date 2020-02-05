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Исчезла с собранными на лечение ребенка 300 тыс. рублей жительница Омска

13:30 05.02.2020 Фото: pixabay.com
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Мальчика спасти не удалось. Чуть меньше месяца назад он умер.

Исчезла с собранными на лечение ребенка 300 тыс. рублей жительница Омска
Мальчик умер 7 января.

История спасения новорожденного омича, который появился на свет со множеством диагнозов, закончилась трагично. Мальчик умер 7 января. Теперь у его матери, которая собирала деньги на лечение сына, требуют вернуть собранное — всего чуть более 300 тысяч рублей. Так ли все однозначно в этой истории?

Трагичную историю семьи Ольги С. портал Om1.ru рассказал еще в декабре прошлого года. Омичка ждала третьего ребенка, сына, когда ей сообщили, что малыш болен. Еще в утробе матери ребенку поставили диагноз: сложный порок сердца. Как заявили Ольге врачи, с таким диагнозом шансы выжить у ее новорожденного сына минимальны.

Тем не менее, женщина решилась на роды и отправилась в Новосибирск в надежде на помощь местных врачей. Одновременно она открыла сбор средств на операцию ребенку в Германии. В Бонне стоимость операции оценили в 15 млн рублей. Мальчик родился весом всего 1700 грамм, а через некоторое время медики диагностировали у него синдром Эдвардса. Дети с таким диагнозом не доживают до года.

Сбор, однако, закрыт не был. Деньги продолжали поступать на счет несчастной матери, которая до последнего верила в чудо. Но чуда не произошло. 7 января малыш умер. Тело мальчика доставили в Омск в крохотном гробике. С момента похорон Ольга не выходит на связь с подписчиками группы, где шел сбор средств на лечение ребенка и игнорирует сообщения.
Благотворители же потребовали от женщины вернуть деньги, собранные на лечение сына в счет помощи другим детям, которые также нуждаются в помощи. Известно, что семье собрали больше 300 тысяч рублей. Последние данные о поступлениях были в ноябре 2019 года. Сколько денег было собрано до января, неизвестно.

В требованиях о возврате денег подписчики не стесняются в выражениях. На личной странице Ольги в соцсетях оставляют оскорбительные подписи и проклятия. Сама женщина на эти выпады никак не реагирует, хотя регулярно бывает онлайн. На требования благотворителей ответил мужчина, представившийся отцом омички и дедом умершего мальчика. По его словам, они вместе со старшей дочерью готовят отчет о расходах, который будет готов к середине февраля.

Подписчики тем временем негодуют. Некоторые из них уверены, что омичка специально пошла на рождение заведомо больного ребенка, чтобы выбраться из кредитов. Самые дотошные из них нашли квитанции, свидетельствующие о том, что во время сбора денег Ольга гасила свои кредитные карты.

— Женщина вопреки всему родила заведомо больного ребёнка. Специально не ходила к генетику и не делала дополнительных обследований, которые бы сразу установили синдром Эдвардса. А так во множественных перечисленных пороках по многочисленным УЗИ на разных сроках беременности она выделила лишь СГЛОС и под него собирала деньги. Остальные пороки она с упёртой тупостью игнорировала, ссылаясь на то, что врачи ошибаются. В дальнейшем она обещала собранные на лечение её ребёнка деньги перечислить какому-нибудь другому больному ребёнку. А теперь слилась — из комментариев на сайте.

Подписчики также сообщают, что женщина не навещала своего ребенка в реанимации и за все время нахождения видела его там всего один раз. В группе сбора средств также отписалась женщина, которая представляется старшей сестрой омички. По ее словам, она готова вернуть часть средств, собранных на лечение, из личных накоплений. Из собранных 300 тысяч в итоге благотворителям якобы вернули 20 тысяч рублей, однако пока никаких подтверждающих документов на этот счет нет.

А пока все переживающие о сохранности денег, собранных на спасение ребенка, которое так и не состоялось, ждут, что женщина прервет молчание и наконец выйдет на связь. 15 февраля с момента смерти ее сына пройдет 40 дней.

Источник: om1.ru

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