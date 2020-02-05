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Увеличили социальное пособие на погребение до 7 349 рублей в Бердске

13:45 05.02.2020 Фото: Tribuna-neo.ru
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Индексация пособия произошла 1 февраля.

Увеличили социальное пособие на погребение до 7 349 рублей в Бердске
Пособие проиндексировали с 1 февраля

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 29.01.2020г № 61 утвержден коэффициент индексации 1.030 для выплат, пособий и компенсаций в 2020, предусмотренных:
Предельный размер выплаты социального пособия на погребение в Новосибирской области с 01.02.2020 года с учетом районного коэффициента составляет 7349 руб. 83 коп.

В соответствии со статьей 9 и 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ) территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации производится:

— выплата социального пособия на погребение лицам, осуществившим захоронение умерших пенсионеров;
-возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела.
Указанные выплаты производятся в случае погребения тел умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (не работавших пенсионеров)
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение.
Выплата социального пособия на погребение производится территориальным органом Пенсионного фонда, в котором умерший получал пенсию, в день обращения на основании справки о смерти.
При обращении в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации лиц, осуществивших захоронение умерших не работавших на день смерти пенсионеров, с заявлением и справкой о смерти, оформляются документы для выплаты социального пособия на погребение: поручение на выплату социального пособия на погребение для организаций Федеральной почтовой связи, которое выдается заявителю на руки для предъявления и оплаты доставочной организацией, либо список на перечисление денежных средств в кредитные организации, если заявитель изъявил желание получить социальное пособие на погребение через банк.

Источник: Пенсионный Фонд по Новосибирской области

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