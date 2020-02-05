Вспомнила все в одну минуту: Украинка приняла роды у тайки на борту самолета

«Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!», — рассказала она.

Украинка приняла роды на высоте прямо на борту самолета

Украинка привела в этот мир новую жизнь, приняла роды у женщины прямо на борту самолета. Радостной новостью Алена Федченко поделилась в Facebook.

«Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!», — рассказала она.

Украинцы пришли в восторг от такой новости и в комментариях оставили множество комплиментов. Они отмечали, какая она молодец и невероятная женщина и малышу очень повезло, что рядом с ним оказалась надежная поддержка.

Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама… Опубликовано Аленой Федченко Понедельник, 3 февраля 2020 г.

Источник: znaj.ua