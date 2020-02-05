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Вспомнила все в одну минуту: Украинка приняла роды у тайки на борту самолета

23:30 05.02.2020 Фото: страница Алены Федченко в facebook
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«Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!», — рассказала она.

Вспомнила все в одну минуту: Украинка приняла роды у тайки на борту самолета
Украинка приняла роды на высоте прямо на борту самолета

Украинка привела в этот мир новую жизнь, приняла роды у женщины прямо на борту самолета. Радостной новостью Алена Федченко поделилась в Facebook.

«Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама ребёнок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!», — рассказала она.
Украинцы пришли в восторг от такой новости и в комментариях оставили множество комплиментов. Они отмечали, какая она молодец и невероятная женщина и малышу очень повезло, что рядом с ним оказалась надежная поддержка.

Приняла роды на борту самолёта Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолёт сё в Калькутте, ждём скорую. Но мама…

Опубликовано Аленой Федченко Понедельник, 3 февраля 2020 г.

Источник: znaj.ua

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