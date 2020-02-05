«Прости»: извинился столкнувший случайно за грудки с трехметровой горки девочку 10 лет мальчик у ЦУМа в Бердске

Школьник подошел к девочке между уроков и попросил прощения. От родителей извинений так и не было. Мама поблагодарила женщину и мужчину, оказавших первую помощь ребенку после падения.

Мальчик скинул девочку 10 лет с трехметровой горки у ЦУМа в Бердске

Попросил прощения столкнувший за грудки девочку 10 лет с трехметровой горки мальчик в школе №9 Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мам ребенка Валентина. Напомним, у девочки подтвердилось сотрясение мозга. Но извинений от мальчика и его родителей так и не поступило. Мама раздумывала над тем, чтобы пойти с ребенком на судебно-медицинскую экспертизу.

— Дочь сообщила сегодня, что мальчик подошел и попросил прощения у нее за то, что столкнул ее с горки, — рассказала мама девочки Валентина 5 февраля.

Также напомним, что девочка оказалась сестрой девушки с голубыми волосами. Подросток покрасила волосы в голубой цвет, после чего столкнулась с конфликтом в школе №9 в 2018 году. История приобрела широкий резонанс.

После падения мама сводила дочь к врачам. Они прошли окулиста, невропатолога. Сейчас девочка чувствуется себя лучше и вышла на учебу. В школе между уроков молодой человек подошел и принес извинения. Никто из родителей у мамы школьницы так и не попросил прощения за поведение сына.

— Надо вести себя более адекватно. И думать о том, что от ваших действий могут быть разные последствия, — обратилась мама девочки к подрастающему поколению.

Напомним, мама девочки разместила пост в социальной сети с розыском очевидцев, где ей ответила девушка, которая видела падение. Кроме того Валентина с дочерью были в полиции, где с них взяли показания. Мама отказалась от требований начать проверку. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Также Валентина отметила, что передавать какие-то слова родителями мальчика она не хочет. Она в первую очередь через публикацию благодарит женщину и мужчину, которые оказали помощь ее ребенку сразу после падения.

— Женщина сразу подошла с дочери. Они подложили ей шапку под голову, поговорили с ребенком и вызвали «скорую помощь». Мужчина также составил разговор с этим мальчиком. Спасибо им большое, что оказались неравнодушны, — отметила в заключение Валентина.